Фото: администрация Барнаула

Барнаульские власти приняли решение о расширении проспекта Ленина в нескольких участках с целью увеличения потока автомобилей. Об этом Amic.ru рассказал председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

По его словам, дорога будет расширена на небольшом участке, который будет начинаться в районе бывшего Дома Быта. Там уберут зеленые насаждения рядом с трамвайными путями и организуют дополнительную полосу. Также будет реконструирован участок поворота с Ленина на улицу Матросова, где сейчас идут масштабные ремонтные работы. После реконструкции на Матросова можно будет поворачивать сразу с двух полос. Еще две останутся для движения вперед по проспекту Ленина.

Кроме того, будет расширен участок Ленина на пересечении с улицей Аносова, где полностью отремонтируют трамвайные пути и уложат новый асфальт. Уже в ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение работ. Антон Шеломенцев отметил, что из-за сложности все работы пройдут в два этапа и завершаться в 2018 году. Что касается ремонта улицы Матросова, то его закончат уже к концу лета.

Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.

Барнаульские власти ожидают, что проведенные работы серьезно облегчат жизнь автомобилистам и увеличат пропускную способность на данном участке проспекта Ленина. Кроме того, это позволит улучшить проезд для общественного транспорта.