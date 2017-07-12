Пять лет колонии получил экс-глава девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, но был тут же освобожден в зале суда, пишет "РБК".

Как сообщает издание, предпринимателя судили за хищение в особо крупном размере. Освободили Полонского из-за истечения срока давности.

Напомним, предпринимателя обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Обвинение доказало суду, что Полонский похитил 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля" и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов.