39-летний разбушевавшийся посетитель кафе в Саратове укусил за ногу полицейского, прибывшего на вызов, сообщает РИА "Новости".

ЧП случилось еще 6 июля. Сотрудник полиции приехал на вызов в кафе по сообщению об агрессивном поведении посетителя. В момент прибытия полиции, агрессивный мужчина был уже на улице и "продолжал выражаться грубой нецензурной бранью".

Дебошира попросили пройти в отдел для составления административного протокола. Не желаю повиноваться требованию полиции, он укусил сотрудника правоохранительных органов в ногу. Возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. "