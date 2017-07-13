Лето – прекрасное время для новых фотографий. Берите в руки камеру и выходите на улицу. Корреспонденты портала Amic.ru ко Дню фотографа выбрали места в Барнауле, где можно сделать самые красочные и живые фотографии.
Старый город
Историческая часть Барнаула, в которой располагаются старинные дома. Улицы от Анатолия до Ползунова, между Социалистическим и Красноармейским проспектами наполнены маленькими деревянными домиками с резными наличниками и отреставрированными зданиями. Самый подходящий вариант для романтичных снимков.
Фото: Александра Греча
Нагорный парк
Лестница на Нагорном парке отреставрирована всего год назад, но уже стала чуть-ли не самым популярным местом для фотосессий. Вид на город, благоустроенная территория и конечно знаменитые барнаульские буквы — в вашем портфолио обязательно должны быть фото с этого места.
Фото: Дарья Морковь
Парк спорта
И где же получаются лучшие летние фотографии, как не в парке? Рекомендуем остановить свой выбор на парке спорта. Яркий солнечный свет, зеленый газон, спортивный инвентарь – и красочные фотографии в кармане. А совсем рядом — комплекс открытых бассейнов "Пляж". Пожалуй, лучшее место похвастаться красивой фигурой.
Фото: Парк спорта
Банковская школа
Особняк купца Яковлева, построенный в XIX веке, архитектурный памятник в центре Барнаула. Находится за стадионом "Динамо". Приглушенная цветовая палитра здания подойдет для портретных и Love story съемок.
Фото: Антон Cивов
Офисный центр "Plaza"
Днем фотографы любят снимать на фоне зеркальных фасадов, а ночью интересно смотрится яркая подсветка здания. Подходит для современных технологических съемок. Недалеко расположен сквер, который понравится любителям романтичных фотографий.
Фото: Кирилл Бабий
Площадь Октября
Символ города – дом под шпилем и отреставрированное здание Молодежного театра станут прекрасным фоном для фотографий. А вечером площадь ярко подсвечивается, что дает возможность сделать атмосферные ночные снимки. В дополнение: красивый вид на проспект Ленина.
Фото: Александра Греча
Гастропаб "13"
Металлическая стена ржавого цвета давно стала очень популярным местом для съемки известных магазинов и шоу-румов, а модницы барнаула стараются запечатлеть на фоне стены каждый свой лук. Сначала ржавая стена, а затем и на танк, который стоит неподалеку, можно забраться.
Фото: gastropub13.com
Аллея на проспекте Ленина
Могучие тополя, создающие тень над уютными лавочками. Аллею на проспекте Ленина многие горожане любят за фонари с массивными " "лапами". Всегда отличный вариант для фотосессии любой тематики. Можно надеть спортивный костюм и отправиться на пробежку с камерой, либо облачиться в струящееся платье и выйти на вечернюю прогулку.
Фото: Сергей Бутин
Набережная Барнаулки
Многие уже сравнивают ее с набережными Петербурга. Каждый уважающий себя фотограф уже успел сделать отсюда сотню-другую великолепных атмосферных снимков. Набережная красива как днем, так и вечером, когда включается яркая подсветка.
Фото: Светлана Рогожникова
Лодочная станция в п. Казенная Заимка
Живописная локация для романтической съемки. Можно взять напрокат лодку или делать фотографии на берегу.
Фото: Антон Сивов
Назовите и вы свои любимые места для фотосессий.
Комментарии
Символ города – ... и отреставрированное здание Молодежного театра
ага, клуб Меланжевого комбината есть символ города
первая фотка - вылитый дом в деревне)
а на фотке парка спорта, точно спортом занимаются?
забыли про фонтан в Европе и Чаплина у Мира
Приглушенная цветовая палитра здания подойдет для портретных и Love story съемок.
Как противно звучит
Березовая аллея на ул. Георгиева - красивейшее место, рекомендую!