Лето – прекрасное время для новых фотографий. Берите в руки камеру и выходите на улицу. Корреспонденты портала Amic.ru ко Дню фотографа выбрали места в Барнауле, где можно сделать самые красочные и живые фотографии.

Старый город

Историческая часть Барнаула, в которой располагаются старинные дома. Улицы от Анатолия до Ползунова, между Социалистическим и Красноармейским проспектами наполнены маленькими деревянными домиками с резными наличниками и отреставрированными зданиями. Самый подходящий вариант для романтичных снимков.

Фото: Александра Греча



Нагорный парк

Лестница на Нагорном парке отреставрирована всего год назад, но уже стала чуть-ли не самым популярным местом для фотосессий. Вид на город, благоустроенная территория и конечно знаменитые барнаульские буквы — в вашем портфолио обязательно должны быть фото с этого места.

Фото: Дарья Морковь

Парк спорта

И где же получаются лучшие летние фотографии, как не в парке? Рекомендуем остановить свой выбор на парке спорта. Яркий солнечный свет, зеленый газон, спортивный инвентарь – и красочные фотографии в кармане. А совсем рядом — комплекс открытых бассейнов "Пляж". Пожалуй, лучшее место похвастаться красивой фигурой.

Фото: Парк спорта

Банковская школа

Особняк купца Яковлева, построенный в XIX веке, архитектурный памятник в центре Барнаула. Находится за стадионом "Динамо". Приглушенная цветовая палитра здания подойдет для портретных и Love story съемок.

Фото: Антон Cивов

Офисный центр "Plaza"

Днем фотографы любят снимать на фоне зеркальных фасадов, а ночью интересно смотрится яркая подсветка здания. Подходит для современных технологических съемок. Недалеко расположен сквер, который понравится любителям романтичных фотографий.

Фото: Кирилл Бабий

Площадь Октября

Символ города – дом под шпилем и отреставрированное здание Молодежного театра станут прекрасным фоном для фотографий. А вечером площадь ярко подсвечивается, что дает возможность сделать атмосферные ночные снимки. В дополнение: красивый вид на проспект Ленина.

Фото: Александра Греча

Гастропаб "13"

Металлическая стена ржавого цвета давно стала очень популярным местом для съемки известных магазинов и шоу-румов, а модницы барнаула стараются запечатлеть на фоне стены каждый свой лук. Сначала ржавая стена, а затем и на танк, который стоит неподалеку, можно забраться.

Фото: gastropub13.com

Аллея на проспекте Ленина

Могучие тополя, создающие тень над уютными лавочками. Аллею на проспекте Ленина многие горожане любят за фонари с массивными " "лапами". Всегда отличный вариант для фотосессии любой тематики. Можно надеть спортивный костюм и отправиться на пробежку с камерой, либо облачиться в струящееся платье и выйти на вечернюю прогулку.

Фото: Сергей Бутин

Набережная Барнаулки

Многие уже сравнивают ее с набережными Петербурга. Каждый уважающий себя фотограф уже успел сделать отсюда сотню-другую великолепных атмосферных снимков. Набережная красива как днем, так и вечером, когда включается яркая подсветка.

Фото: Светлана Рогожникова

Лодочная станция в п. Казенная Заимка

Живописная локация для романтической съемки. Можно взять напрокат лодку или делать фотографии на берегу.

Фото: Антон Сивов

Назовите и вы свои любимые места для фотосессий.