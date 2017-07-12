Среда, 12 Июль, 21:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,62
€ 69,45
Brent
$ 51,5
20°
Обь
281см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Жириновский заявил, что имеет в архиве более 10 тысяч селфи

, ИА "Амител"
По мнению политика, скоро дети в детсаду начнут делать селфи

Фото: twimg.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский похвастался личным рекордом по селфи. По словам политика, у него более десяти тысяч селфи, пишет "Лента.ру".

"У меня рекорд — более 10 тысяч селфи. Сегодня фотографами мы все являемся, и наверное, в детском саду скоро будут делать селфи", — отметил лидер партии.

Напомним, два года назад Владимир Жириновский предложил заменить слово "селфи" на "себяшки". Он также предостерег молодое поколение от увлечения этим видом фотографии, подчеркнув, что стремление сделать нестандартный кадр зачастую приводит к трагедиям.

Материалы по теме

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
21:09
Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных 0
20:56
Самолет с 211 пассажирами едва не лишился шасси из-за ошибки экипажа 0
20:27
Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде 0
20:16
"Массовое самоубийство" совершили 80 овец, прыгнув со скалы 0
19:47
Премьеру седьмого сезона сериала "Игры престолов" покажут в метро Москвы 0
19:43
Кержаков и лосось, дополнительные решетки в зоопарке: о чем говорят соцсети 0
19:22
Жириновский заявил, что имеет в архиве более 10 тысяч селфи 0
19:08
Коротко о главном: расширение проспекта Ленина, дачи и грядущая буря
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 июля
18:50
Жителю Саратова грозит пять лет тюрьмы за укус полицейского за ногу 0
18:26
Посылка с 30 кг наркотиков пришла на "Почту России" из Германии 1
18:04
Часы на улице Георгия Исакова в Барнауле будут реконструированы. Фото 0
17:50
Зеленый уголок появился в Барнауле вместо несанкционированной парковки 1
17:40
Иностранец претендует на пост главного тренера "Алтайбаскета" 3
17:32
Предвыборная кампания в Алтайском крае проходит спокойно — глава избиркома 0
17:22
Полонского признали виновным и освободили в зале суда 4
17:15
Проспект Ленина в Барнауле за два года расширят сразу в пяти местах 3
17:03
Фотоновости. ДТП "редкой формы" произошло в Барнауле 4
16:49
Автобусы №27 в Барнауле возвращают на прежний маршрут 0
16:33
Алтайская семья, где погибли трое детей на пожаре, ранее состояла на учете 0
16:23
Пожарные за 16 минут потушили летний домик на курорте Яровом 0
16:14
Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму 3
16:09
Девять экс-полицейских осудили на Алтае за взятки, растрату и наркосбыт 6
15:52
Фотоновости. Силовое задержание изготовителя оружия провели в Тальменке 16
15:38
Неожиданные фотографии iPhone 8 утекли в сеть 1
15:22
Экс-полицейский, обстрелявший на трассе свою жену и тестя, признал вину 7
15:13
Самолеты СУ укомплектуют барнаульскими держателями для авиабомб 9
15:04
Столкновение пяти самолетов предотвратили в Сан-Франциско 0
14:52
КПРФ определилась с кандидатами на выборы в думу Бийска 0
14:40
Барнаульскому подростку, лишившемуся рук, собрали на протезы 1 млн руб. 2
14:34
Милонова из-за накопившихся долгов отчислили из академии РПЦ 3
14:26
Жители России стали меньше тратить денег на ипотеку 0
14:13
Личный вертолет Трампа задел хвостом забор в Нью-Йорке 0
14:02
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о надвигающейся буре 11
14:00
Амик-обед: подбираем автомобиль на МРОТ и зарплату рядового жителя Барнаула 5
13:50
Полицейский, обстрелявший машину жены на трассе, уволен из МВД 0
13:34
Силовики проведут в Барнауле учения по пресечению массовых беспорядков 24
13:22
Строительный кран упал на автомобиль в Китае, семь человек погибли 0
13:13
10 трлн рублей ежегодно: Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в России 4
13:03
Эксперты признали Москву самым удобным для жизни городом в России 5
13:00
Новую бонусную программу запустила компания Tele-2 1
12:58
Сын экс-мэра Бийска Мосиевского идет на выборы от "Справедливой России" 0
12:48
Почти 50 человек умерли в Алтайском крае от алкоотравлений 1
12:34
ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" отсудила у "Стройгаза" более 4 млн рублей 0
12:30
Получить два высших образования одновременно предлагает АлтГТУ 5
12:23
Горного много не бывает: завораживающие фото отдыхающих на Алтае 0
12:14
Четыре медучреждения в Алтайском крае выдают электронные больничные 0
12:04
Фотоновости. Две новые детские площадки открыли в пригороде Барнаула 0
12:00
"Лесной" футбольный турнир состоялся в Алтайском крае 0
11:47
Опубликованы кадры с места пожара, унесшего жизни троих детей на Алтае 2
11:33
Фотоновости. Смотрим, как проходят открытые тренировки на Нулевом километре 0
11:24
Уснувший водитель в Самарской области сбил двух детей, торгующих ягодой 0
11:13
Отец депутата Госдумы от Алтайского края скончался после тяжелой болезни 7
11:08
Фотоновости. Водитель ВАЗа протаранил четыре иномарки в Барнауле 3
10:51
Сергей Дугин рассказал, каким должен быть асфальт в барнаульских дворах 12
10:32
Банк из Москвы хочет признать банкротом депутата АКЗС Всеволода Кондратьева 1
10:23
Новый маршрут на пять озер для мототуристов создадут в Алтайском крае 1
10:14
Стоянку запретят на четной стороне Малахова в Барнауле с 13 июля 1
10:01
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Алтайском крае 0
10:00
Лесной пожар на границе с Казахстаном потушили в Алтайском крае 0
10:00
Как организовать полезный и вкусный "бар" на торжестве? 0
09:50
Клетки с хищниками в зоопарке Барнаула обносят дополнительными решетками 76
09:34
Водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД на Алтае за 2000 рублей 6
09:30
Ведущая клиника эстетической медицины Барнаула сменила адрес 7
09:24
Детей в машине с 12 июля в России нужно перевозить по новым правилам 17
09:17
Трое детей, оставленные дома одни, погибли на пожаре в Алтайском крае 4
09:07
Три автомобиля столкнулись на Южном тракте в Барнауле 1
09:00
Кто может научить ребенка скорочтению в Барнауле? 2
08:50
Абхазия готова заплатить 1 млн руб. за помощь в поисках убийц москвича 1
08:32
Девушка, погибшая от пули на трассе Ростова, была женой экс-полицейского 4
08:30
Что такое ретропроводка? 2
08:15
Восемь человек тушили гараж и надворные постройки в Барнауле 0
08:00
Строительство дома с использованием 3D-опалубки ведется в Барнауле 2
07:50
Каникулы в Томске: что посмотреть в Сибирских Афинах 7
07:34
Куда сводить гостей в Барнауле? Рецепт идеальных впечатлений 8
07:22
Скрипач, рокеры и Кадышева. Кто "зажигал" на Дне Барнаула в разные годы? 1
07:03
Двухуровневую квартиру с камином в зале продают в Барнауле за 11 млн рублей 3
06:47
Сколько стоят дачи рядом с Барнаулом и что можно купить за 30 тыс. рублей? 10
06:32
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 9
06:23
Грозы с градом прогнозируют в Алтайском крае 12 июля 0
06:01
Портал к вершине: как выглядит самый ухоженный подземный переход Барнаула 0
05:01
Российский военный советник погиб при минометном обстреле в Сирии 1
04:13
Клип на песню из "Форсажа" стал самым популярным роликом на YouTube 0
03:18
Российских пограничников арестовали на Украине 10
02:23
СМИ: автомобиль на трассе в Ростовской области расстрелял полицейский 0
01:09
Рособрнадзор усомнился в объективности золотых медалей в ряде регионов РФ 5
00:16
ПФР проверит данные о возможной утечке данных 17 тысяч человек 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.