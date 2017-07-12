Лидер ЛДПР Владимир Жириновский похвастался личным рекордом по селфи. По словам политика, у него более десяти тысяч селфи, пишет "Лента.ру".

"У меня рекорд — более 10 тысяч селфи. Сегодня фотографами мы все являемся, и наверное, в детском саду скоро будут делать селфи", — отметил лидер партии.

Напомним, два года назад Владимир Жириновский предложил заменить слово "селфи" на "себяшки". Он также предостерег молодое поколение от увлечения этим видом фотографии, подчеркнув, что стремление сделать нестандартный кадр зачастую приводит к трагедиям.