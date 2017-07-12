Реконструкция уличных часов, расположенных на пересечении улиц Георгия Исакова и Малахова, начнется в Барнауле в субботу, 15 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Напомним, часы были установлены к 250-летию Барнаула. Заказчиком объекта был моторный завод. Они проработали пару лет, а потом в одну из зим встали. Позже, к 270-летию Барнаула часы пробовали реанимировать. Но они проработали только четыре года.

Барнаульцы считают эти часы частью городской истории. Инициаторы проекта — администрация Ленинского района и директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" Александр Лисицын.