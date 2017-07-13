Дорожники готовится приступить в 2017 году к масштабной реконструкции и расширению участка проспекта Ленина в месте пересечения с улицей Матросова. Как рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, к работам приступят уже в августе.

Ожидается, что улица Матросова будет полностью отремонтирована уже к сентябрю, хотя по контракту работы специалисты ООО "Барнаульское ДСУ-4" должны завершить к 30 сентября.

Там уберут зеленые насаждения рядом с трамвайными путями и организуют дополнительную полосу. После реконструкции с Ленина на Матросова можно будет поворачивать сразу с двух полос. Еще две останутся для движения вперед.

О разработке этого проекта стало известно еще в начале 2016 года. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет. Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.

Из-за глобальной работы изменится движение общественного транспорта. К слову, уже сейчас до 30 августа закрыто движение на участке по улице Матросова от улицы Юрина до улицы Меланжевой из-за ремонта моста через реку Пивоварку.