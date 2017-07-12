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Новости

Кержаков и лосось, дополнительные решетки в зоопарке: о чем говорят соцсети

, ИА "Амител"
Что интересовало пользователей социальных сетей 12 июля?

Новый рекорд YouTube

Клип на трек "See You Again", снятый как дань памяти погибшему актеру Полу Уокеру, стал самым популярным видео на канале YouTube. Актер Пол Уокер не успел закончить съемки в картине "Форсаж 7", погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года.

Прежний рекордсменом был рэпер PSY с клипом на песню "Gangnam Style". Клип "See You Again" на момент публикации набрал 2 903 040 685 просмотров.

Штрафы в соцсетях

Единая Россия внесла в Госдуму законопроект, который предполагает штрафы от 3 до 5 млн рублей для тех, кто отказывается удалять противоправную информацию в соцсетях.

Как отреагировали на такое сами пользователи социальных сетей? Кто-то не понимает, что имеют в виду под понятием "противоправная", другие законопроект одобряют, считая, что так в соцсетях станет меньше нецензурной лексики и фейковых страниц.

Кержаков и лосось

Российский футболист Александр Кержаков 9 июля в своем Instagram опубликовал фото с лососем, которого он поймал в Онежском озере. Вот это фото.

 

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

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Однако ловля лосося в Карелии и Вологодской области запрещена. Росрыболовство после публикации снимка планировало начать проверку. Однако после угрозы наказания спортсмен опубликовал другой пост.

 

Дорогие друзья, недруги,СМИ и тд. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица(см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным ! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!! #залосось #противбраконьеров #онега #карелия

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Пользователи соцсетей разделились: одни стали упрекать спортсмена в незнании и в том, что нужно "бить по мячу", а не на рыбалку ездить. Другие, наоборот, поддерживали футболиста и призывали не обращать внимание на хамов.

Дополнительные решетки на клетках

После трагического инцидента с волком в зоопарке Барнаула на клетки с хищниками ставят дополнительные решетки. Как восприняли такое решение барнаульцы? Смотрим, что они пишут в соцсетях.

"Степень адекватности людей оставляет желать лучшего, а из-за этого страдают все. Просто нет слов," — комментирует ситуацию читатель Amic.ru во Вконтакте.

"Виноваты люди, но никак не звери!", "Ужас. Пусть мамашки за детками лучше своими смотрят,а не в телефон смотрят. При чем тут животные.", "Ну уж точно не закрывать зоопарк!" — реагируют барнаульцы.

Читайте также: "Это станет трагедией": что думают жители Барнаула о закрытии зоопарка

Горожане переживают о том, что зоопарк могут закрыть и предлагают разрешить вход только с документом, где будет зафиксирована полная ответственность за детей на сопровождающей их стороне.

"Если закроют отлично разрастется ближайший микрорайон многоэтажек! Или ещё лучше торговый центр туда воткнут!" — продолжают тему закрытия другие комментаторы.

А вот как аргументируют свою точку зрения те, кто не считает закрытие зоопарка потерей:

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