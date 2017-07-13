Фото: Avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в элитной 15-этажке в центре Барнаула за 11,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на втором этаже высотки на проспекте Социалистическом, именуемой в городе "Титаником".
"Евроремонт, супер состояние, высота потолков три метра, лоджия застеклена, встроенная кухня, есть посудомоечная машина, мебель, постирочная комната, гардеробная, просторная гостиная", — сказано в объявлении.
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Продавец квартиры также акцентирует внимание на том, что дом охраняется. Рядом имеются благоустроенные детская и прогулочная зоны.
Комментарии
На фото 6 видно как отклеились обои и провод какой-то торчит чёрный. Странный элемент евроремонта