Фото: Avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в элитной 15-этажке в центре Барнаула за 11,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на втором этаже высотки на проспекте Социалистическом, именуемой в городе "Титаником".

"Евроремонт, супер состояние, высота потолков три метра, лоджия застеклена, встроенная кухня, есть посудомоечная машина, мебель, постирочная комната, гардеробная, просторная гостиная", — сказано в объявлении.

Читайте также: Трехкомнатную квартиру с дорогим ремонтом продают в Барнауле за 8,5 млн руб

Продавец квартиры также акцентирует внимание на том, что дом охраняется. Рядом имеются благоустроенные детская и прогулочная зоны.