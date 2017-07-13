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Информация, что бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Мастинина якобы пытались задушить в камере колонии города Рубцовска, где он отбывает наказание за хищение денег, не соответствует действительности. Об этом журналистам в среду, 12 июля, рассказал начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев.

По его словам, после ряда недавних публикаций в СМИ о нападении на Александра Мастинина, в колонии Рубцовска была назначена специальная проверка. Были отсмотрены записи с камеры видеонаблюдения камеры, где находится экс-депутат АКЗС. В итоги выяснилось, что информация, которую прессе сообщила адвокат подсудимого Елена Фогель, является ложью. Впрочем, конфликт действительно у Мастинина с сокамерником был, он носил бытовой характер, но это не была попытка убить бывшего депутата. Материалы видеозаписи уже переданы полиции и по данному факту назначена проверка.

Усачев не стал давать по данной теме развернутый комментарий, но отметил, что Мастинину действительно 26 июня стало плохо, ему вызвали врача и оказали медицинскую помощь.

"Есть полная запись всего конфликта. Душить его никто не собирался. Когда Мастинин пожаловался на сердце — тут же сделали ему кардиограмму. Никто ему ни в чем не отказывал. Это есть на видео. Все это провокация с его стороны", — заявил начальник алтайского УФСИН, добавив, что господин Мастинин неоднократно провоцировал подобные ситуации. Например, бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, который в данное время находится в следственном изоляторе, ни разу не жаловался на условия пребывания.

Валерий Усачев сообщил журналистам, что УФСИН больше не оставит без внимания неподтвержденную информацию и готово по каждому заявлению в прессе судиться. Он отметил, что ведомство всегда готово давать комментарии по всем подобным вопросам, а сам Усачев держит на личном контроле все происшествия, которые происходят в алтайских колониях.

"Мы не будем терпеть статьи, которые выходят. Мы будем отстаивать свою честь и достоинство. Если есть какая-то информация – мы готовы дать комментарий о том, что действительно произошло", — добавил начальник алтайского УФСИН.

Ранее адвокат бывшего депутата АКЗС распространила информацию, что четверо осужденных проникли к нему в камеру и попытались убить. Бывшего депутата Алтайского Заксобрания Александра Мастинина осудили на шести лет лишения свободы в колонии общего режима и приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и обязательству возместить убытки, нанесенные совершенным преступлением, на сумму более 3 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по статье о присвоении и растрате.

По версии следствия, в январе 2009 года под руководством экс-депутата была разработана махинация хищения денег горожан за коммунальные услуги. Деньги выводились при помощи ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул''.