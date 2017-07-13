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Пора в путь-дорогу: как бороться с высокими ценами на авиаперелеты

, ИА "Амител"
Разбираемся с проблемой, знакомой любому барнаульскому путешественнику

Фото: topticket.online

Читатели Amic.ru часто задаются вопросом, почему авиабилеты из Барнаула почти в любую точку России и зарубежья стоят так дорого.  Мы решили в этом разобраться.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 88 млн пассажиров, но это еще не самый высокий показатель. Так, в США объем перевозок составляет 700 млн пассажиров в год. Такое колоссальное различие может означать лишь то, что россияне очень мало путешествуют. И одной из причин отказа от внутренних и международных поездок стала высокая стоимость авиабилетов.

Откуда берется цена

Наталья Анисимова, руководитель отдела по связям с общественностью сайта Авиа.Туту.ру отмечала, что цена на авиабилеты складывается из множества факторов: "Прежде всего на нее влияют затраты авиакомпаний: расход топлива, аэропортовые сборы, содержание самолёта и др. Но также одним из важных факторов образования цены является уровень покупательной способности населения".

При этом эксперт отметила, что ценообразование напрямую зависит и от уровня инфляции: "В целом, согласно нашей аналитике, цены на билеты выросли в 2016 году на 5,9%. Таким образом, рост примерно соответствует уровню инфляции в 2016 году — 4,96%".

Барнаул дороже Парижа?

Первая причина высоких цен – закладывание в билет перевозчиками-монополистами двойной стоимости. Если мы видим на электронном табло много названий, это ещё не означает, что в стране существует очень серьезная конкуренция среди авиакомпаний — по 90% маршрутов летают пару одних и тех же организаций с 2-3 самолетами, из которых пытаются выжать максимальную прибыть. Сравните сами: чтобы долететь из Барнаула в Москву вам нужно будет заплатить 28000 рублей, а из Москвы в Париж уже 26500 (данные: skyscanner.ru на июль 2017).

При этом расстояние между Москвой и Барнаулом — 2900 км. А между Москвой и Парижем — 2400 км. Как видим, цены билеты внутренних рейсов и международных почти не отличаются. 

Вторая причина — экономический кризис, который привел к сокращению доходов населения и, соответственно, к уменьшению планируемых бюджетов на путешествия.  "Мы видим это в том числе по сохраняющему актуальность тренду на экономию на путешествиях. Если цены вырастут еще сильнее, то это скажется на количестве клиентов авиакомпаний: люди все чаще будут искать альтернативные варианты. Но пока можно говорить только о сохранении текущих цен, возможно, с небольшой корректировкой, но не о  их тотальном снижении", — комментирует директор по развитию сайта авиапродаж OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Третья причина – курс валют. На стоимость как заграничных, так и поездок по России сильнее всего влияет валютный курс. И все будет зависеть о того,  произойдёт ли резкий скачек доллара или евро: если нет, то на зарубежные направления, как и на внутренние, сохранятся текущие цены.

Экономим вместе

Заядлые путешественники знают, что даже среди завышенных цен на авиаперелеты все же можно найти предложения по карману. Для этого достаточно хотя бы планировать свои поездки заранее. Это самая очевидная и полезная рекомендация. Она особенно важна, когда речь идет о популярных сезонах, таких как, например, Новый Год или майские праздники: продвинутые и заинтересованные в сбережении средств путешественники готовы покупать билеты, как только откроются продажи.

Если вы нашли подходящий по цене вариант — принимайте решение о покупке как можно скорее. Часто нас предупреждают: предложения действительны только на момент публикации! Но при этом никто не гарантирует, что они будут доступны через неделю, день или даже через полчаса. Чем привлекательнее предложение, тем больше пассажиров захотят им воспользоваться, и тем быстрее хороший ценник перестанет быть активным.

Мониторьте предложения на желаемые направления примерно за 2-3 месяца до планируемого вылета. За несколько месяцев до вылета авиакомпания понимает, какие из рейсов перегружены, а какие недогружены.

Поэтому в это время велика вероятность распродаж или сильного снижения цен для привлечения потока туристов.  Так, например, распродажи к осеннему сезону идут в середине лета, а на весенний — в середине зимы.

Можно проверить "соседние" даты. Сделать это достаточно просто: у некоторых специализированных сайтов для путешественников, например, у SkyScаnner.ru есть возможность найти все рейсы на необходимое направление на весь месяц в целом. Это позволит выбрать наиболее доступное по цене предложение из всех.

У сайта AviaSales.ru в разделе "Календарь низких цен" можно сравнить все цены на одно и то же направление с датами плюс-минус 3 дня.

Можно пойти от обратного: дотянуть до последнего и поймать "горящие билеты". "Горящие билеты" появляются за несколько дней до вылета – их выставляют на продажу туроператоры, не успевшие их реализовать. Но тут есть одно существенное ограничение — решение, принятое в последний момент, может не оправдать ваших надежд. Но, с другой стороны, этот риск вполне оправдан, если направление перелета не имеет большого значения. Билеты "хоть куда-нибудь" горят почти каждый день.

Дарья Малышева
 


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