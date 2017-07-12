В турецком городе Мурадие стадо овец совершило "массовое самоубийство", сообщает LIFE со ссылкой на CNN Türk.

Как отмечается, одно из парнокопытных прыгнуло со скалы в обрыв, после чего еще 79 "коллег" последовали за ним.

По словам пастуха Эркана Озера, он пытался спасти овец, но было слишком поздно: "Я пас овец на плато. Одна овца прыгнула с обрыва, и другие сделали то же, глядя на нее. Увидев прыжок овцы, я попытался отрезать путь другим, но, когда я приблизился, уже "покончили" с собой 79 животных".

По словам местного жителя, он надеется на помощь местных властей в связи с гибелью парнокопытных.