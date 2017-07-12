Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде

Часть западного ледника Ларсен С - самого большого из шельфовых ледников Антарктиды - отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров, наконец, отделилась", - сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника.

Ледник Ларсена изначально состоял из трех - Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью 4000 квадратных километров был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч километров. В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.