Фото: Avito.ru

Таунхаус площадью 225 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец жилья отмечает, что кирпичный дом стоит на участке три сотки. "Закрытый посёлок, находящийся в бору, чистый воздух, тишина, гараж на два автомобиля", — сказано в объявлении.

Внутри выполнена полная отделка под ключ из качественных материалов.

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"Новый, высота потолков три метра, охрана, шлагбаум", — добавляется в сообщении о продаже.