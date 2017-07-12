Путин прибыл на Валаам в компании неизвестного человека

Президент России Владимир Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестного спутника или спутницы. Это следует из видео, которое накануне опубликовал телеканал "Звезда" на своем сайте, пишет Дождь.

На видео видно, как глава государства подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. Припарковав машину, глава государства вышел с водительского сидения и сразу же направляется открывать дверь пассажиру, который сидит на заднем сидении. Открыв дверь, Путин протягивает руку. Лица пассажира не видно, но видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Не ясно, мужчина это или женщина.

Пассажир отказался выйти из машины, и при этом что-то указывает президенту пальцем. После этого Путин захлопнул дверь и пошел в храм, где его ожидал патриарх.