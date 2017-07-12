Скончалась советская, украинская и российская актриса Ирина Бунина, сообщает RT.

Буниной было 77 лет. Как заявил театральный критик и журналист Олег Вергелис в фейсбуке, ее называли украинской Анной Маньяни.

"Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. <…> В августе ей было бы 78 лет", — написал Вергелис на своей странице в соцсети.

Актриса сыграла более чем в 40 фильмах. Она снималась в "Артисте из Кохановки", "Грачах", "Вечном зове", "Дне рождения Буржуя", "Возвращении Мухтара", "Седьмом небе".