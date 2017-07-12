Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в машине Владимира Путина на Валааме был неизвестный пассажир, пишет LIFE.

По словам Пескова, это был сотрудник службы безопасности.

"Безопасность", — коротко ответил пресс-секретарь на вопрос, кто сидел на заднем сидении "мерседеса".

Как сообщалось ранее, Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестного спутника или спутницы.

На видео видно, как глава государства подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. Припарковав машину, глава государства вышел с водительского сидения и сразу же направляется открывать дверь пассажиру, который сидит на заднем сидении. Открыв дверь, Путин протягивает руку. Лица пассажира не видно, но видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Не ясно, мужчина это или женщина.