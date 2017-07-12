Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 75 миллиардов рублей

Суммарная рыночная стоимость TOP-100 самых дорогих квартир Москвы составляет 75 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании Savills.



"Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет около 1,25 миллиарда долларов или свыше 75 миллиардов рублей", - говорится в собщении.

Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков и среди квартир в открытой продаже) - 62,8 миллиона долларов, а самого дешевого составляет три миллиона долларов — это квартира площадью 77 квадратных метров.

Из первой сотни самых дорогих квартир 83% предлагается на вторичном рынке, остальные — на первичном. 39 самых дорогих квартир расположены на Остоженке.

Диапазон площадей первой сотни самых дорогих квартир Москвы от 77 до 1,256 тысячи квадратных метров, а средняя площадь квартиры - 311 квадратных метров.