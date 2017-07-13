Строительство новых вольеров по современным технологиям с использованием электрического тока, лазеров и новейших материалов началось в Барнаульском зоопарке, рассказал ИА "Амител" директор заведения Сергей Писарев.

Он отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы зоопарк был безопасным местом. В зоопарке в будущем, возможно, вообще откажутся от клеток. Сейчас начинается также установка новых видеокамер. Старые сгорели от грозы. Всего закуплено 17 видеокамер. Теперь все вольеры с хищниками будут просматриваться.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 8 июля трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. В результате мальчик был доставлен в больницу с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины. Директор зоопарка Сергей Писарев регулярно справляется о состоянии пострадавшего малыша. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. Сразу после инцидента к клеткам с хищниками установили дополнительные ограждения. На всех клетках висят таблички с надписью: "Осторожно, хищник! Руки не протягивать".