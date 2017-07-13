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Вольеры с использованием тока построят в зоопарке Барнаула после ЧП

, ИА "Амител", Кристина Десяткова
Также в зоопарке в скором времени будут установлены 17 видеокамер

Фото: altai-news.ru

Строительство новых вольеров по современным технологиям с использованием электрического тока, лазеров и новейших материалов началось в Барнаульском зоопарке, рассказал ИА "Амител" директор заведения Сергей Писарев.

Он отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы зоопарк был безопасным местом. В зоопарке в будущем, возможно, вообще откажутся от клеток. Сейчас начинается также установка новых видеокамер. Старые сгорели от грозы. Всего закуплено 17 видеокамер. Теперь все вольеры с хищниками будут просматриваться.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 8 июля трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. В результате мальчик был доставлен в больницу с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины. Директор зоопарка Сергей Писарев регулярно справляется о состоянии пострадавшего малыша. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. Сразу после инцидента к клеткам с хищниками установили дополнительные ограждения. На всех клетках висят таблички с надписью: "Осторожно, хищник! Руки не протягивать".

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.07.2017 09:32
- гость -

Током будет бить тех посетителей, кто лезет за ограждение?

0  0
13.07.2017 09:33
- гость -

13.07.2017 09:32
- гость -
Током будет бить тех посетителей, кто лезет за ограждение?

ТОЖЕ НА ЭТО НАДЕЮСЬ!

0  0
13.07.2017 09:34
- гость -

Присоединяюсь! Пусть их хреначит и отбрасывает. Чтоб не повадно было!!!

0  0
13.07.2017 09:35
- гость -

Током будет бить тех посетителей, кто лезет за ограждение?

тех кто зайдет на территорию)))

а вообще правильный подход. а то у нас некоторые личности свои хотелки ставят выше соблюдения ПТБ

0  0
13.07.2017 09:40
- гость -

Присоединяюсь! Пусть их хреначит и отбрасывает. Чтоб не повадно было!!!

Так опять же зоопарк виноват будет. От дураков защиты нет.

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