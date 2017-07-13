Искусственный пляж на водохранилище в Павловске, расположен в 45 километрах от Барнаула, пользуется большой популярностью у отдыхающих. Открылся он только в 2016 году, и сразу его посещаемость в среднем составила от 500 до 1000 человек в день. Значительная часть отдыхающих – жители столицы края.

Обновление пляжа было реализовано по программе создания в Алтайском крае зон туристско-рекреационного типа. Участие в этом проекте принимали совместно администрации села Павловск и Барнаула. Решение сделать пляж в Павловске новым "местом паломничества" туристов и барнаульцев вполне понятно: из новых районов краевой столицы сюда намного быстрее и проще добраться, нежели стоять в пробках по пути на остров Помазкин.

Еще один плюс искусственного пляжа в Павловске — чистая вода, которую в водоем приносит река Касмала. Зона отдыха на огороженной площади в один гектар создавалась специальным методом: песок на пляж доставали со дна озера. Ландшафт прибрежной территории был выровнен с помощью техники. На территорию, которая еще два года назад была заросшей камышами и водорослями, провели водопровод и электричество, установили спасательную вышку. Для отдыхающих работают раздевалки, душевые кабинки, биотуалеты, фонтаны с питьевой водой. Можно взять напрокат шезлонги и зонтики от солнца. Пляж окружает сосновый бор, на берегу расположены детские оздоровительные лагеря "Колос" и "Дружба".

Имеются три парковочные зоны, рассчитанные на 100 автомобилей. Оборудовано футбольное поле и две волейбольные площадки. Поэтому вы можете не только искупаться в теплой и чистой воде, но и весело провести время с друзьями за игрой в мяч, которые, к слову, можно взять напрокат прямо на озере. Также на территории пляжа дежурят врачи и спасатели.В будущем городские власти планируют расширить пляж. Рассматривается идея создать на территории озера спортивно-оздоровительный кластер круглогодичного функционирования. Уже сегодня на озере занимаются ребята из краевой детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Как добраться:

Пляж находится в часе езды от Барнаула. Добраться до места можно на рейсовом автобусе с Барнаульского автовокзала и автовокзала в микрорайоне Урожайный (Павловский тракт, 142). Автобусы ходят в Павловск с интервалом в 15 минут.

Сколько стоит?

Посещение пляжа совершенно бесплатно.

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