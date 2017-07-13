Фото: postila.ru

Легендарная советская певица Тамара Миансарова скончалась в Москве в возрасте 86 лет, передает РИА Новости со ссылкой на супруга артистки Марка Фельдмана.

Он рассказал, что Тамара Миансарова умерла вечером в среду, 12 июля в больнице.

Марк Фельдман также отметил, что его супругу госпитализировали 6 июля с воспалением легких.

"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь", — добавил муж артистки.

Напомним, что именно Миансарова исполняла такие известные песни, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик".