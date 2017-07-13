Сотрудники правоохранительных органов города-курорта Яровое задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении кражи из гостевого домика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что кража была совершена, пока никого не было в домике, расположенном в прибрежной зоне озера Большое Яровое. Злоумышленник украл две сумки с вещами. Ущерб составил 12300 рублей. Похищенное полицейскими изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают отдыхающим, что нужно соблюдать меры предосторожности и самим заботиться о сохранности своего имущества. Не оставляйте без присмотра ценные вещи — не провоцируйте тем самым любителей легкой наживы.