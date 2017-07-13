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Жительница Бийска, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, как оказалось, работала в одном из учебных заведений.

Как сообщил порталу Amic.ru компетентный источник, речь идет об организации средне-специального образования. "В свое время она работала там, но к моменту совершения преступления уже не была трудоустроена в этой организации", — отметил собеседник.

Напомним, тело пятилетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Бийске. В убийстве ребенка подозревают 36-летнюю мать. Согласно версии следствия, будучи пьяной, женщина нанесла множество ножевых ранений своей дочери. Затем о случившемся она сообщила своему мужу, который был на работе.

Супруг подозреваемой позвонил в полицию. Судя по тому, что в рамках расследования этого чудовищного преступления назначена психолого-психиатрическая экспертиза, есть основания полагать, что подозреваемая имела проблемы со здоровьем.