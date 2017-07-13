Три рейса, отправленные ранее в аэропорт Толмачево из-за тумана в Барнауле, скоро прибудут в аэропорт краевой столицы, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе аэровокзала.

"Утром в Барнауле был туман. Сейчас он развеялся и рейсы, которые ранее были отправлены в Новосибирск, скоро прилетят к нам",- комментируют в пресс-службе.

Также здесь уточнили, что по-прежнему своего вылета из Барнаула ожидают рейсы на Иркутск, Санкт-Петербург и Москву (Домодедово).