Один год условно получил 17-летний житель села Михайловского за экстремистскую деятельность, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как уточняет ведомство, подросток на своей странице в соцсетях осенью прошлого года размещал графические изображения и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к евреям и выходцам из Кавказа. Также он размещал и такие материалы, которые содержали призывы к насилию к представителям некоторых сексуальных меньшинств и лицам восточного вероисповедания.
Осужденный знал, что эти данные носят экстремистский характер и могут разжечь определенную национальную рознь, поскольку высказывания могли прочитать другие пользователи социальной сети.
Комментарии
)))))))))
Есть же тупые люди. Хотя по тупости это еще пол беды, идея развалить многонациональную страну может и оплачиваться. Это мечта наших западных партнеров и они готовы платить за свою мечту. Да уже не раз и платили, на Кавказе, например. Не удивлюсь если и наших тупых скинхедов они подпитывают
некоторых сексуальных меньшинств....это как? Их больше, чем одно или сюда еще и зоофилов с педофилами приписали
13.07.2017 11:10
Filin
Аббревиатура ЛГБТ знакома? Уже как минимум 4 меньшинства. А зоо и педофилы вообще нелюди)))
И ведь кто-то за окучивание недоросля получит премии, чины и звания...
Не знал хлопчик кто в доме хозяим