Один год условно получил 17-летний житель села Михайловского за экстремистскую деятельность, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как уточняет ведомство, подросток на своей странице в соцсетях осенью прошлого года размещал графические изображения и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к евреям и выходцам из Кавказа. Также он размещал и такие материалы, которые содержали призывы к насилию к представителям некоторых сексуальных меньшинств и лицам восточного вероисповедания.

Осужденный знал, что эти данные носят экстремистский характер и могут разжечь определенную национальную рознь, поскольку высказывания могли прочитать другие пользователи социальной сети.