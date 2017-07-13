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Здание бывшего Дома быта в районе Докучаевского ранка в Барнауле собираются капитально отремонтировать — на эти цели предусматривается сумма почти в 178 миллионов рублей.

В настоящее время центр государственных закупок Алтайского края ищет подрядчика, готового заняться проведением ремонтных работ.

Начальная цена контракта составляет 177 959 801,38 рубля. Лот именуется следующим образом: "Выполнение работ по объекту "г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68" (в том числе пусконаладочные работы и приобретение технологического оборудования)".

Аукцион состоится 7 августа.

Напомним, что ранее в этом здании находилось большое количество различных арендаторов. Затем строение, не отличающееся достойным внешним видом, было передано в управление краевого Минюста.

Сейчас здесь помимо Министерства юстиции находятся мировые судьи Индустриального района, архивный отдел регионального Минобрнауки и архив судебных участков Индустриального, Ленинского и октябрьского районов Барнаула.