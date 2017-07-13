Иллюстрации: yandex.ru/maps
Здание бывшего Дома быта в районе Докучаевского ранка в Барнауле собираются капитально отремонтировать — на эти цели предусматривается сумма почти в 178 миллионов рублей.
В настоящее время центр государственных закупок Алтайского края ищет подрядчика, готового заняться проведением ремонтных работ.
Начальная цена контракта составляет 177 959 801,38 рубля. Лот именуется следующим образом: "Выполнение работ по объекту "г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68" (в том числе пусконаладочные работы и приобретение технологического оборудования)".
Аукцион состоится 7 августа.
Напомним, что ранее в этом здании находилось большое количество различных арендаторов. Затем строение, не отличающееся достойным внешним видом, было передано в управление краевого Минюста.
Сейчас здесь помимо Министерства юстиции находятся мировые судьи Индустриального района, архивный отдел регионального Минобрнауки и архив судебных участков Индустриального, Ленинского и октябрьского районов Барнаула.
Комментарии
нафига?
никогда бы не подумал, что эта халупа в собственности края
ну и правильно. туркластер же. все должно соответствовать
что там ремонтировать то? поснимайте с его крыши многочисленные антенны, и со стен уродливые банеры. вот вам и новый вид здания
Если не ежедневное появление новых объектов для реконструкции, то где будут работать 86% россиян, это низкоквалифицированные люди, которые могут работать только на стойке? Они же не хирурги и не дети олигархов... Чтобы они с гордостью носили футболки "Я - патриот России" с медведем или Путиным, для поддержания их чувства патриотизма им (этим 86% россиян) создают рабочие места различными объектами реконструкции (набережных, мостов, вокзалов, кластеров и т.д., абсолютно не нужной в текущее время.
Будешь хорошо себя вести,приму на работу,имхо!
13.07.2017 10:38
- гость -
объектами реконструкции (набережных, мостов, вокзалов, кластеров и т.д., абсолютно не нужной в текущее время.
теперь понятно, почему падают мосты в США
реально есть смысл в реконструкции прикольно
13.07.2017 10:51 - капитально отремонтировать и реконструировать так-то разные вещи, нет?