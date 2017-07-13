Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали подозреваемого в краже планшета у кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Кража была совершена еще в мае этого года. 57-летняя кондуктор рассказала, что планшет находился в ящике у кондукторского сиденья. Людей в трамвае было много, поэтому женщина не видела в какой момент произошла кража.
Когда она обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила десять тысяч рублей.
Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний барнаулец. Планшет он продал. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
самая нужная вещь кондуктору. планшет.
Вы, наверное, до сих пор с пейджером катаетесь? )
действительно зачем на рабочем месте кондуктору трамвая планшет?
13.07.2017 11:05
10:55
никогда не было пейджера. и не страдал по этому поводу
13.07.2017 11:11
- гость -
Поэтому вы теперь страдаете по чужим планшетам?
13.07.2017 11:17
- гость -
в каком месте вам пригрезились мои страдания? страдаете по чужим страданиям?
работа кондуктора не связана с использованием планшета. его задача обилечивать пассажиров. а если он на конечных играет или читает книги, то пусть и держит его в кабине водителя. оттуда не украдут
13.07.2017 11:20
- гость -
Вы о чем вообще разглагольствуете? Любой человек имеет право иметь с собой планшет или телефон или ноутбук или даже пачку сигарет, в зависимости от его пристрастий.
Работа кондуктором не связана с какой-либо секретностью.
11:05 у вас похоже комплекс неполноценности. Никак не можете продать свой пейджер из девяностых и добавить на мобильную говорилку. А планшет кондуктору, действительно, как козе баян.