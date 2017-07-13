Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали подозреваемого в краже планшета у кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража была совершена еще в мае этого года. 57-летняя кондуктор рассказала, что планшет находился в ящике у кондукторского сиденья. Людей в трамвае было много, поэтому женщина не видела в какой момент произошла кража.

Когда она обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила десять тысяч рублей.

Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний барнаулец. Планшет он продал. По данному факту возбуждено уголовное дело.