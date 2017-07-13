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Барнаульские власти намерены в ближайшие три года построить три новых участка дороги в микрорайоне "Балтийская крепость". Общая сумма работ составит около 300 миллионов рублей, а аукцион по определению подрядчика на строительство будет проведен в ближайшие десять дней. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Представитель городской администрации отметил, что объем работ большой, поэтому все финансирование было распределено на три года. Источник финансирования — бюджет города Барнаула.

"Работы будут выполнены в два этапа. Вначале мы организуем подъездные пути, в следующем году – обустроим тротуары, проведем озеленение", — отметил Антон Шеломенцев.

В частности, будет построен с нуля участок по улице Балтийской, протяженностью около 1,3 километров. Это самый затратный участок, его стоимость составит 227 миллионов рублей. Еще около 43 миллиона выделят на участок по улице Взлетная (около 1 километра) и 27 миллионов по Сергея Ускова (700 метров).

Антон Шеломенцев добавил, что все дороги будут соответствовать современным требованиям, а работу подрядчика будет контролировать профильный комитет администрации Барнаула. Например, особое внимание будет уделено строительству ливневых канализаций. Не секрет, что многие жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо убывает с дорог и машинам трудно проехать.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко сообщила журналистам, что вместе с дорогами в микрорайоне "Балтийская крепость" будет совершенствоваться и вся социальная инфраструктура. Тем более, что там в основном проживают молодые семью с детьми. Уже в этом году в микрорайоне откроют современную школу, рассчитанную на 500 детей.

"Район новый и красивый. Его составляют современные многоэтажные дома, поэтому здесь очень нужны детские сады, поликлиники, школы. В микрорайонах 2006а, 2010 и 2011 в ближайшие годы будут построены школы, каждая на 550 мест. В новых микрорайонах строят и дошкольные детские учреждения, большое внимание будет уделено и строительству поликлиник, будет построена и станция скорой медицинской помощи", — сообщила Марина Ермоленко.

Депутат БГД отметила, что в квартале 2006а школа на 550 мест будет построена уже в 2018 году. Ожидается, что в 2020 году такая же школа появится и в квартале 2010, а к 2021 году — квартале 2011.

"Многие говорят, что школа на 550 мест — это мало. Возможно, так оно и есть, но в условиях ограниченного бюджетного финансирования это уже достаточно хороший шаг вперед", — добавила Марина Ермоленко.