Фото: bvsconstruction.com
Барнаульские власти намерены в ближайшие три года построить три новых участка дороги в микрорайоне "Балтийская крепость". Общая сумма работ составит около 300 миллионов рублей, а аукцион по определению подрядчика на строительство будет проведен в ближайшие десять дней. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.
Представитель городской администрации отметил, что объем работ большой, поэтому все финансирование было распределено на три года. Источник финансирования — бюджет города Барнаула.
"Работы будут выполнены в два этапа. Вначале мы организуем подъездные пути, в следующем году – обустроим тротуары, проведем озеленение", — отметил Антон Шеломенцев.
В частности, будет построен с нуля участок по улице Балтийской, протяженностью около 1,3 километров. Это самый затратный участок, его стоимость составит 227 миллионов рублей. Еще около 43 миллиона выделят на участок по улице Взлетная (около 1 километра) и 27 миллионов по Сергея Ускова (700 метров).
Антон Шеломенцев добавил, что все дороги будут соответствовать современным требованиям, а работу подрядчика будет контролировать профильный комитет администрации Барнаула. Например, особое внимание будет уделено строительству ливневых канализаций. Не секрет, что многие жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо убывает с дорог и машинам трудно проехать.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко сообщила журналистам, что вместе с дорогами в микрорайоне "Балтийская крепость" будет совершенствоваться и вся социальная инфраструктура. Тем более, что там в основном проживают молодые семью с детьми. Уже в этом году в микрорайоне откроют современную школу, рассчитанную на 500 детей.
"Район новый и красивый. Его составляют современные многоэтажные дома, поэтому здесь очень нужны детские сады, поликлиники, школы. В микрорайонах 2006а, 2010 и 2011 в ближайшие годы будут построены школы, каждая на 550 мест. В новых микрорайонах строят и дошкольные детские учреждения, большое внимание будет уделено и строительству поликлиник, будет построена и станция скорой медицинской помощи", — сообщила Марина Ермоленко.
Депутат БГД отметила, что в квартале 2006а школа на 550 мест будет построена уже в 2018 году. Ожидается, что в 2020 году такая же школа появится и в квартале 2010, а к 2021 году — квартале 2011.
"Многие говорят, что школа на 550 мест — это мало. Возможно, так оно и есть, но в условиях ограниченного бюджетного финансирования это уже достаточно хороший шаг вперед", — добавила Марина Ермоленко.
Комментарии
особое внимание будет уделено строительству ливневых канализацией.
а куда они будут врезаны? предлагаю их вывести на павловский - попова
Почему квадратный метр дороги выходит дороже квадратного метра жилья? Я что то не врубаюсь. При этом жильё простоит минимум 50 лет, а асфальт сойдёт с первым снегом.
Ни одна ливневка в городе не работает.....Балвболы
Дороги в городе стали лучше, наблюдаю это, когда еду в общественном транспорте на работу.
Только что проезжал по Взлетной от Попова до Сиреневой - начали КУСКАМИ СНИМАТЬ фрезой асфальт! И это ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ! Но никак не на 43 млн рублей! ЧТО ЗА БРЕД ВЛАСТЕЙ??? Опять по карманам все растащите??? На словах одно, а на деле - другое...
17.461,5 руб за квадрат - факт, просто факт
Школы и дороги - эт здорово, нужно побольше качественных дорог и школ для детишек.
Еду в районе парка «Солнечный Ветер» асфальт гладенько положен.
Я готова потерпеть эти объезды на троллейбусах и автобусов в надежде, что дороги у нас будут нормальные.
Еду в районе парка «Солнечный Ветер» асфальт гладенько положен.
Сегодня или завтра там проеду. И если врешь, то уговорю Сержа выгнать тебя отсюда.
Дети знакомых живут в районе «крепости», школы там действительно нужны.
Искра, 20-15, Никс, Капитошка
вам вчетвером за одним компом не тесно?
Теперь детям не нужно ездить в другой конец города по пробкам, очень удобно! И дороги раньше в этих районах были не лучшего качества, однако теперь все эти проблемы в прошлом, осталось лишь тест осенью, весной и зимой пройти этому асфальту и тогда точно можно сказать что такой массовый проект реализован на все 100
17.461? Это при ширине 10 метров. В новостройках все дороги двухполосные. Максимальная ширина полосы в России 3.7 м на автобанах. На два можно умножить смело. При этом цена метра жилья рассчитывается на площадь квартиры, без учёта площади лестничных пролетов, подвалов, чердаков, крыш, коридоров, лифтов и тд.
Искра, 20-15, Никс, Капитошка, Орел
а кто круче работает Дугин или Карлин?
Капитошка - "в надежде, что дороги у нас будут нормальные"
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Вы там "курить" прекращайте, как их делают вы можете лицезреть объезжая на троллейбусах и автобусах, 3-5 лет и ВСЁ, нет дороги.