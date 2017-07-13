Четверг, 13 Июль, 11:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,62
€ 69,45
Brent
$ 51,5
18°
Обь
272см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Власти Барнаула потратят 300 млн рублей на три дороги в районе новостроек

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все дорожные работы будут проведены в ближайшие два года

Фото: bvsconstruction.com

Барнаульские власти намерены в ближайшие три года построить три новых участка дороги в микрорайоне "Балтийская крепость". Общая сумма работ составит около 300 миллионов рублей, а аукцион по определению подрядчика на строительство будет проведен в ближайшие десять дней. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Представитель городской администрации отметил, что объем работ большой, поэтому все финансирование было распределено на три года. Источник финансирования — бюджет города Барнаула.

"Работы будут выполнены в два этапа. Вначале мы организуем подъездные пути, в следующем году – обустроим тротуары, проведем озеленение", — отметил Антон Шеломенцев.

В частности, будет построен с нуля участок по улице Балтийской, протяженностью около 1,3 километров. Это самый затратный участок, его стоимость составит 227 миллионов рублей. Еще около 43 миллиона выделят на участок по улице Взлетная (около 1 километра) и 27 миллионов по Сергея Ускова (700 метров).

Антон Шеломенцев добавил, что все дороги будут соответствовать современным требованиям, а работу подрядчика будет контролировать профильный комитет администрации Барнаула. Например, особое внимание будет уделено строительству ливневых канализаций. Не секрет, что многие жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо убывает с дорог и машинам трудно проехать.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко сообщила журналистам, что вместе с дорогами в микрорайоне "Балтийская крепость" будет совершенствоваться и вся социальная инфраструктура. Тем более, что там в основном проживают молодые семью с детьми. Уже в этом году в микрорайоне откроют современную школу, рассчитанную на 500 детей.

"Район новый и красивый. Его составляют современные многоэтажные дома, поэтому здесь очень нужны детские сады, поликлиники, школы. В микрорайонах 2006а, 2010 и 2011 в ближайшие годы будут построены школы, каждая на 550 мест. В новых микрорайонах строят и дошкольные детские учреждения, большое внимание будет уделено и строительству поликлиник, будет построена и станция скорой медицинской помощи", — сообщила Марина Ермоленко.

Депутат БГД отметила, что в квартале 2006а школа на 550 мест будет построена уже в 2018 году. Ожидается, что в 2020 году такая же школа появится и в квартале 2010, а к 2021 году — квартале 2011.

"Многие говорят, что школа на 550 мест — это мало. Возможно, так оно и есть, но в условиях ограниченного бюджетного финансирования это уже достаточно хороший шаг вперед", — добавила Марина Ермоленко.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.07.2017 11:14
- гость -

особое внимание будет уделено строительству ливневых канализацией.

а куда они будут врезаны? предлагаю их вывести на павловский - попова

0  0
13.07.2017 11:17
птушник

Почему квадратный метр дороги выходит дороже квадратного метра жилья? Я что то не врубаюсь. При этом жильё простоит минимум 50 лет, а асфальт сойдёт с первым снегом.

0  0
13.07.2017 11:18
- гость -

Ни одна ливневка в городе не работает.....Балвболы

0  0
13.07.2017 11:22
Искра

Дороги в городе стали лучше, наблюдаю это, когда еду в общественном транспорте на работу.

0  0
13.07.2017 11:22
гость

Только что проезжал по Взлетной от Попова до Сиреневой - начали КУСКАМИ СНИМАТЬ фрезой асфальт! И это ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ! Но никак не на 43 млн рублей! ЧТО ЗА БРЕД ВЛАСТЕЙ??? Опять по карманам все растащите??? На словах одно, а на деле - другое...

0  0
13.07.2017 11:23
- гость -

17.461,5 руб за квадрат - факт, просто факт

0  0
13.07.2017 11:23
20-15

Школы и дороги - эт здорово, нужно побольше качественных дорог и школ для детишек.

0  0
13.07.2017 11:26
Никс

Еду в районе парка «Солнечный Ветер» асфальт гладенько положен.

0  0
13.07.2017 11:28
Капитошка

Я готова потерпеть эти объезды на троллейбусах и автобусов в надежде, что дороги у нас будут нормальные.

0  0
13.07.2017 11:28
- гость -

Еду в районе парка «Солнечный Ветер» асфальт гладенько положен.

Сегодня или завтра там проеду. И если врешь, то уговорю Сержа выгнать тебя отсюда.

0  0
13.07.2017 11:29
Орел

Дети знакомых живут в районе «крепости», школы там действительно нужны.

0  0
13.07.2017 11:30
- гость -

Искра, 20-15, Никс, Капитошка

вам вчетвером за одним компом не тесно?

0  0
13.07.2017 11:30
Илья

Теперь детям не нужно ездить в другой конец города по пробкам, очень удобно! И дороги раньше в этих районах были не лучшего качества, однако теперь все эти проблемы в прошлом, осталось лишь тест осенью, весной и зимой пройти этому асфальту и тогда точно можно сказать что такой массовый проект реализован на все 100

0  0
13.07.2017 11:33
- гость -

17.461? Это при ширине 10 метров. В новостройках все дороги двухполосные. Максимальная ширина полосы в России 3.7 м на автобанах. На два можно умножить смело. При этом цена метра жилья рассчитывается на площадь квартиры, без учёта площади лестничных пролетов, подвалов, чердаков, крыш, коридоров, лифтов и тд.

0  0
13.07.2017 11:35
- гость -

Искра, 20-15, Никс, Капитошка, Орел

а кто круче работает Дугин или Карлин?

0  0
13.07.2017 11:35
- гость -

Капитошка - "в надежде, что дороги у нас будут нормальные"
_____________________________________________________
Вы там "курить" прекращайте, как их делают вы можете лицезреть объезжая на троллейбусах и автобусах, 3-5 лет и ВСЁ, нет дороги.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:22
МИД России выразил беспокойство после ЧП с туристами в Абхазии 0
11:13
Жители десятков домов в Барнауле до сих пор не получили горячую воду 0
11:04
Власти Барнаула потратят 300 млн рублей на три дороги в районе новостроек 16
10:50
Пассажир трамвая похитил у 57-летнего кондуктора планшет в Барнауле 8
10:38
Собака напала на трехлетнюю девочку под Тюменью 7
10:23
Подросток на Алтае получил условный срок за экстремизм в соцсетях 6
10:13
Бывший Дом быта на Докучаево хотят отремонтировать за 178 млн рублей 9
10:04
Задержанные рейсы из Барнаула вылетят в ближайшее время 1
10:00
Барнаульская ИТ-компания "Галэкс" получила сертификат партнера Epson 0
09:50
Злоумышленник украл сумки с вещами из домика на берегу озера Большое Яровое 0
09:37
Подозреваемая в убийстве дочери бийчанка работала в учебном заведении 1
09:30
Бесплатные пляжи края: почему стоит посетить павловское водохранилище? 14
09:24
Вольеры с использованием тока построят в зоопарке Барнаула после ЧП 21
09:16
Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве 2
09:05
Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили 1
09:00
ТОП-10 книг, которые нужно прочитать каждому ребенку 22
08:47
СК: пьяная бийчанка убила пятилетнюю дочь ножом 4
08:21
Движение ограничат на участке трассы Р-256 из-за прохождения военных колонн 0
08:11
Туман стал причиной задержки вылета самолетов из Барнаула 0
08:00
СК "Темп" дает возможность молодым футболистам сыграть с профессионалами 1
07:51
Новая "Планета обезьян", "Блокбастер" и другие премьеры недели в кино 1
07:43
13 случаев нападений животных на людей в зоопарках мира 20
07:34
Топ-10 мест для идеальных фотосессий в Барнауле 11
07:22
"Никто не душил": в УФСИН опровергли нападение на экс-депутата Мастинина 5
07:03
Квартиру в элитной высотке продают в центре Барнаула за 11,7 млн рублей 11
06:44
Что увидеть в крае "тысячи озер"? 3
06:32
Как бороться с колорадским жуком? 14
06:23
Пора в путь-дорогу: как бороться с высокими ценами на авиаперелеты 3
06:01
Перекресток Матросова и Ленина в Барнауле начнут расширять в августе   1
05:08
Ливни с градом и шквалистый ветер ждут жителей Алтайского края 13 июля 0
00:36
Госдуме предлагают не разрешать продавать билеты авиадебоширам 3
23:05
Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 75 миллиардов рублей 0
22:55
Песков рассказал, какой "неизвестный" был в машине Путина 14
22:12
Умерла советская актриса Ирина Бунина, сыгравшая в "Вечном зове" 0
21:59
Путин прибыл на Валаам в компании неизвестного человека 3
21:09
Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных 2
20:56
Самолет с 211 пассажирами едва не лишился шасси из-за ошибки экипажа 0
20:27
Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде 1
20:16
"Массовое самоубийство" совершили 80 овец, прыгнув со скалы 0
19:47
Премьеру седьмого сезона сериала "Игры престолов" покажут в метро Москвы 0
19:43
Кержаков и лосось, дополнительные решетки в зоопарке: о чем говорят соцсети 0
19:22
Жириновский заявил, что имеет в архиве более 10 тысяч селфи 0
19:08
Коротко о главном: расширение проспекта Ленина, дачи и грядущая буря
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 июля
18:50
Жителю Саратова грозит пять лет тюрьмы за укус полицейского за ногу 0
18:26
Посылка с 30 кг наркотиков пришла на "Почту России" из Германии 3
18:04
Часы на улице Георгия Исакова в Барнауле будут реконструированы. Фото 2
17:50
Зеленый уголок появился в Барнауле вместо несанкционированной парковки 3
17:40
Иностранец претендует на пост главного тренера "Алтайбаскета" 3
17:32
Предвыборная кампания в Алтайском крае проходит спокойно — глава избиркома 0
17:22
Полонского признали виновным и освободили в зале суда 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.