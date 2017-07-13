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Новости

Собака напала на трехлетнюю девочку под Тюменью

, ИА "Амител"
По данному факту проводится доследственная проверка

Фото: 72.ru

Трехлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, произошедшего под Тюменью .

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел еще 9 июля в селе Салаирка Тюменского района. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также проверяются опубликованные в СМИ данные о том, на жителей Салаирки бездомные собаки нападают с периодичностью в один-два дня.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов", — резюмируют в Следственном комитете.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.07.2017 10:51
- гость -

Ну! НО! ..Поехали господа -любители животинки!)))

0  0
13.07.2017 10:54
- гость -

зоофилы, голос!

0  0
13.07.2017 11:02
- гость -


13.07.2017 10:51
- гость -

По моему, так ты мало чем от них (животных) отличаешься

0  0
13.07.2017 11:08
- гость -

Да нужно жёстким законом упорядочить содержание и количество собак, запретить бойцовские породы держать, а главное, те кто за это денежки получает, должны контролировать исполнение закона. И всё, не будут оскорблять друг друга любители и нелюбители животных. Ну ведь полнейшее безобразие в этом деле, а у нас власти всё про геев проблемы решают, у них с собаками нет проблем, только с геями. Хоть бы Путина укусила большая собака, хоть бы напугала, тогда мгновенно реакция началась бы. Ни один вор во власти не пошевелит пальцем, пока Путин не прикажет.

0  0
13.07.2017 11:10
- гость -


13.07.2017 11:02
- гость -

А ты вообще не человек.

0  0
13.07.2017 11:27
- гость -

Вонючие собачники, гореть им в аду.

0  0
13.07.2017 11:27
- гость -

блоховозов срочно полечить от туберкулеза

0  0
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