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Трехлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, произошедшего под Тюменью .

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел еще 9 июля в селе Салаирка Тюменского района. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также проверяются опубликованные в СМИ данные о том, на жителей Салаирки бездомные собаки нападают с периодичностью в один-два дня.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов", — резюмируют в Следственном комитете.