Фото: 72.ru
Трехлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, произошедшего под Тюменью .
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел еще 9 июля в селе Салаирка Тюменского района. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Также проверяются опубликованные в СМИ данные о том, на жителей Салаирки бездомные собаки нападают с периодичностью в один-два дня.
"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов", — резюмируют в Следственном комитете.
Комментарии
Ну! НО! ..Поехали господа -любители животинки!)))
зоофилы, голос!
13.07.2017 10:51
- гость -
По моему, так ты мало чем от них (животных) отличаешься
Да нужно жёстким законом упорядочить содержание и количество собак, запретить бойцовские породы держать, а главное, те кто за это денежки получает, должны контролировать исполнение закона. И всё, не будут оскорблять друг друга любители и нелюбители животных. Ну ведь полнейшее безобразие в этом деле, а у нас власти всё про геев проблемы решают, у них с собаками нет проблем, только с геями. Хоть бы Путина укусила большая собака, хоть бы напугала, тогда мгновенно реакция началась бы. Ни один вор во власти не пошевелит пальцем, пока Путин не прикажет.
13.07.2017 11:02
- гость -
А ты вообще не человек.
Вонючие собачники, гореть им в аду.
блоховозов срочно полечить от туберкулеза