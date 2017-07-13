МИД России выразил серьезную озабоченность после нападения на туристов из РФ в Абхазии, сообщается на официальном сайте ведомства.

Москва ждет, что правоохранительные органы республики в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников. Также на сайте сказано, что российское посольство в Сухуми внимательно следит за ходом расследования, оказывает все возможное содействие пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП случилось во вторник, 11 июля. На берегу реки Аапста отдыхала компания туристов из Москвы. Сюда пришли двое мужчин в масках и с оружием в руках. Они напали на отдыхающих. Один из туристов попытался дать отпор и получил два ножевых ранения в грудь, а преступники скрылись, прихватив с собой двух женщин и четверых детей.

Позже заложники были освобождены. Раненый скончался в больнице.