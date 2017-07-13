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Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.

"Около 50 домов пока остаются без горячего водоснабжения из-за повреждений, выявленных при заполнении системы", — констатируют в администрации краевой столицы утром 13 июля.

В мэрии призывают горожан с пониманием отнестись к такому положению дел и подчеркивают, что повреждения планируется устранить в течение одно-двух дней.

Между тем, напомним, что первая волна отключения теплого водоснабжения в Барнауле, начавшаяся в мае и завершившая в июне, также отметилась эпизодами, когда горячая вода вернулась в дома горожан с существенным опозданием .

Энергетики объясняли ситуацию также — в последний момент были выявлены новые повреждения на сетях, которые пришлось устранять в срочном порядке.