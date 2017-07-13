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Жители десятков домов в Барнауле до сих пор не получили горячую воду

, ИА "Амител"
Энергетики не сумели своевременно обеспечить горячей водой всех потребителей

Фото: hatura.ru

Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.

"Около 50 домов пока остаются без горячего водоснабжения из-за повреждений, выявленных при заполнении системы", — констатируют в администрации краевой столицы утром 13 июля.

В мэрии призывают горожан с пониманием отнестись к такому положению дел и подчеркивают, что повреждения планируется устранить в течение одно-двух дней.

Между тем, напомним, что первая волна отключения теплого водоснабжения в Барнауле, начавшаяся в мае и завершившая в июне, также отметилась эпизодами, когда горячая вода вернулась в дома горожан с существенным опозданием .

Энергетики объясняли ситуацию также — в последний момент были выявлены новые повреждения на сетях, которые пришлось устранять в срочном порядке.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.07.2017 11:36
- гость -

ничем не удивили в принципе

дома дали горячую 10 числа. сегодня утром была теплая. то ли отрубят снова то ли хз

0  0
13.07.2017 11:45
- гость -

Какого спрашивается месяц делали. Зато в понедельник торжественно клялись ,что до 12.07 всем воду дадут

0  0
13.07.2017 11:59
4ugun

"что повреждения планируется устранить в течение одно-двух дней."

Это начиная с какого момента поудут эти 1-2 дня?
Уж явно не с момента обнаружения неисправности.

0  0
13.07.2017 12:02
- гость -


Это начиная с какого момента поудут эти 1-2 дня?

когда захотят тогда и пойдут

0  0
13.07.2017 12:23
- гость -

Может кто знает, где собаку помыть? Месяц уже не мыта собака, в холодной воде не хочет мыться, что делать не знаю, Путину буду писать , пусть разберётся..

0  0
13.07.2017 13:17
iOne

Предлагаю жителям 50 домов попросить так же отнестись с пониманием и не платить в этом месяце за горячую воду. Давайте понимать друг-друга!!!

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