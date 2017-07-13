Фото: hatura.ru
Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.
"Около 50 домов пока остаются без горячего водоснабжения из-за повреждений, выявленных при заполнении системы", — констатируют в администрации краевой столицы утром 13 июля.
В мэрии призывают горожан с пониманием отнестись к такому положению дел и подчеркивают, что повреждения планируется устранить в течение одно-двух дней.
Между тем, напомним, что первая волна отключения теплого водоснабжения в Барнауле, начавшаяся в мае и завершившая в июне, также отметилась эпизодами, когда горячая вода вернулась в дома горожан с существенным опозданием .
Энергетики объясняли ситуацию также — в последний момент были выявлены новые повреждения на сетях, которые пришлось устранять в срочном порядке.
Комментарии
ничем не удивили в принципе
дома дали горячую 10 числа. сегодня утром была теплая. то ли отрубят снова то ли хз
Какого спрашивается месяц делали. Зато в понедельник торжественно клялись ,что до 12.07 всем воду дадут
"что повреждения планируется устранить в течение одно-двух дней."
Это начиная с какого момента поудут эти 1-2 дня?
Уж явно не с момента обнаружения неисправности.
Это начиная с какого момента поудут эти 1-2 дня?
когда захотят тогда и пойдут
Может кто знает, где собаку помыть? Месяц уже не мыта собака, в холодной воде не хочет мыться, что делать не знаю, Путину буду писать , пусть разберётся..
Предлагаю жителям 50 домов попросить так же отнестись с пониманием и не платить в этом месяце за горячую воду. Давайте понимать друг-друга!!!