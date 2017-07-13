Порядка 100 мест было организовано в Барнауле для торговли пенсионеров в рамках приоритетного проекта "Забота о старшем поколении". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Рейд по таким местам провел глава администрации Барнаула Сергей Дугин.
"Первый опыт был удачным, в этом году мы его продолжили – приросли на 60 бесплатных торговых мест для садоводов. Удобно всем – и ветеранам, которые могут продать излишки выращенной на дачах продукции, и покупателям, которым не приходится идти на рынок за пучком редиски или укропа. Проезжая мимо, я часто останавливаюсь, что-нибудь покупаю. Забота о старшем поколении всегда была и будет в числе наших приоритетов. Мы все многим обязаны этим людям. Именно они построили город, вырастили детей и внуков",- сказал градоначальник.
Список мест, где торгуют пенсионеры:
- Железнодорожный район — улица Юрина, 118;
- Индустриальный район — улица Георгиева, 22;
- Ленинский район — улица Малахова, 77;
- Октябрьский район — улица Северо-Западная,58;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 51.
В июне места для торговли пенсионеров установили по следующим адресам:
- Железнодорожный район — улица Матросова, 5, ул.Советской Армии, 48;
- Индустриальный район — улица Георгиева, 22;
- Ленинский район — улица Попова ("Докучаево");
- Октябрьский район — улица Титова, 13 и бульвар 9 Января, 94;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 51 (1 лоток) и улица Челюскинцев, 69 (4 лотка).
Комментарии
огурцы в сезон продавать по 100 рублей? да они охренели что ли?
Бабки на оптовке берут у нерусских да продают- как "со своего огородика"... ((
это каким же гумном надо поливать морковку, чтоб она так выросла?
13.07.2017 12:10!!!!!!хаа точно глаголишь!!!!!!!!а вот что недавно увидела!!цыгане за магазином в мусорках роются))достают от туда куриц ну тип свежих!!!!а потом иду рядом базарчик и стоит эт цыганка и по 200р за штуку кур то загоняет ...домашние берите..и берут)))))))))))
13.07.2017 12:17
- гость -
Опять забредила? Откуда возьмутся курицы на помойках?
с магаза выкидывают!!!!!чиканэ)))
13.07.2017 12:18!!ну конечно если увидишь купи сожри!))))))мож тож забредишЬ))
У всепропальщиков кризис жанра, несутт околесицу.
Мороженые куры могут хранится в магазине целый год.
Вообще никогда не беру продукты на подобных базарах, особенно когда узнал технологию выращивания. По весне в садах у таких пенсионеров туалеты сверкают от чистоты, т. к. все содержимое на грядках для продажи, а себе любимым отдельно в другом уголке огорода растет.
Ну что теперь и пенсионеры подлецы? Никогда не ели овощей с родительской грядки? Странные вы, просто невозможно. Ну здесь то что не так? Почему людям нельзя как то зарабатывать на том, что у них хорошо получается на пенсии? Эти продукты куда чище и лучше, ничем не отравлены. Люди старались и просто продают свои излишки, это совершенно нормально, что им дают специальное место для этого, хорошая альтернатива большим сетевым магазинам
Просто народ с ума в интернете сходит, поливают грязью уже всех, до кого язык дотянется, коварный замысел пенсионеров дачников, вы серьезно? Еще бы вспомнили анекдот петросяна про гадость и яблочки, ну серьезно. Вас никто не заставляет там что то брать, да и врятли вы это делаете, но некоторым людям важно покупать продукты в чистоте которых они могут быть уверены, продукты с родной земли, а может быть просто принципиально овощи с грядки, это нормально. Если вы не покупаете у них ничего, это не значит что следует как то очернять их труд
13.07.2017 13:03
Десятник
Проспись клоун. В Ленте огурцы по 26 рублей за 600 грамм. А тут за 100 и не известно на каком помете выращено. И не надо говорить про теплицы. Ну и никакой сертификации бабкины продукты не проходят.
некоторым людям важно покупать продукты в чистоте которых они могут быть уверены
пойдем спросим сейчас на базаре у бабки фитосанитарную справку на морковку?
13.07.2017 13:07
- гость -
Сам-то проснись. Вчера проходил по базару, дачники торгуют огурцами по 20-30 руб кг
Там цены подешевле- пора закупаться
И пенсионерам в радость+ прибыль, и тем, кому продукты нужны хорошо.
13.07.2017 13:13
- гость -
Ты фото не в силах разглядеть? Сходи к офтальмологу, пусть очечи помощнее выпишет.
Садоводам помогли- молодцы, как-то покупала на одной из подобной ярмарок продукты- нормальные они вкусные, никто не отравился и ничего подобного, о чем выше в комментариях пишут не было.
13.07.2017 12:54
- гость -
Ха-ха, знаток по дачным сортирам.
Все туалеты на дачах вымывает весной тающим снегом, которого там всегда метр и больше. Плюс к этому в магазинах сейчас море средств, которые можно закидывать в туалетную яму для быстрого разложения отходов.
А лазают по туалетным ямам только такие же, как ты.
Очень точено удобно, всегда теперь можно купить свежих овощей и фруктов у пенсионеров - и им прибыль, и горожанам полезно!)
Ау!!!!!!!! Лизуны из пресс-службы администрации, чего молчите? Встречаемся через час на Петровском рынке, возле лотка ближайшего к А.Петрова и идем спрашивать документы подтверждающие чистоту продуктов? Или вы на деле свои слова подтвердить не готовы?
13.07.2017 13:15
- гость -
Ты фото не в силах разглядеть?
Да мало ли, что тетка продает на фото и когда продает. Сходи сам на базар и протри шары.
"Ну что теперь и пенсионеры подлецы? Никогда не ели овощей с родительской грядки? Странные вы, просто невозможно. Ну здесь то что не так? "
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Ему про Фому, он - про Ерему...
13.07.2017 13:16
- гость -
Сделай стены в своем дачном сортире. Не пугай соседей своей сморщенной задницей.
13.07.2017 13:18
- гость -
Вам надо впридачу с навозом продавать, чтобы вы тоже проверили его чистоту. Бу-га-га.
Не нравится, берите в Ленте привозные неизвестно откуда.