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Список мест, где можно купить урожай из садов барнаульских пенсионеров

, ИА "Амител"
Места организованы в рамках проекта "Забота о старшем поколении"

Порядка 100 мест было организовано в Барнауле для торговли пенсионеров в рамках приоритетного проекта "Забота о старшем поколении". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Рейд по таким местам провел глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

"Первый опыт был удачным, в этом году мы его продолжили – приросли на 60 бесплатных торговых мест для садоводов. Удобно всем – и ветеранам, которые могут продать излишки выращенной на дачах продукции, и покупателям, которым не приходится идти на рынок за пучком редиски или укропа. Проезжая мимо, я часто останавливаюсь, что-нибудь покупаю.  Забота о старшем поколении всегда была и будет в числе наших приоритетов. Мы все многим обязаны этим людям. Именно они построили город, вырастили детей и внуков",- сказал градоначальник.

Список мест, где торгуют пенсионеры: 

  • Железнодорожный район — улица Юрина, 118;
  • Индустриальный район — улица Георгиева, 22;
  • Ленинский район — улица Малахова, 77;
  • Октябрьский район — улица Северо-Западная,58;
  • Центральный район — проспект Красноармейский, 51.

В июне места для торговли пенсионеров установили по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — улица Матросова, 5, ул.Советской Армии, 48;
  • Индустриальный район — улица Георгиева, 22;
  • Ленинский район — улица Попова ("Докучаево");
  • Октябрьский район — улица Титова, 13 и бульвар 9 Января, 94;
  • Центральный район — проспект Красноармейский, 51 (1 лоток) и улица Челюскинцев, 69 (4 лотка).
     
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.07.2017 12:04
- гость -

огурцы в сезон продавать по 100 рублей? да они охренели что ли?

0  0
13.07.2017 12:10
Элвис

Бабки на оптовке берут у нерусских да продают- как "со своего огородика"... ((

0  0
13.07.2017 12:12
- гость -

это каким же гумном надо поливать морковку, чтоб она так выросла?

0  0
13.07.2017 12:17
- гость -

13.07.2017 12:10!!!!!!хаа точно глаголишь!!!!!!!!а вот что недавно увидела!!цыгане за магазином в мусорках роются))достают от туда куриц ну тип свежих!!!!а потом иду рядом базарчик и стоит эт цыганка и по 200р за штуку кур то загоняет ...домашние берите..и берут)))))))))))

0  0
13.07.2017 12:18
- гость -


13.07.2017 12:17
- гость -

Опять забредила? Откуда возьмутся курицы на помойках?

0  0
13.07.2017 12:21
- гость -

с магаза выкидывают!!!!!чиканэ)))

0  0
13.07.2017 12:22
- гость -

13.07.2017 12:18!!ну конечно если увидишь купи сожри!))))))мож тож забредишЬ))

0  0
13.07.2017 12:36
- гость -

У всепропальщиков кризис жанра, несутт околесицу.
Мороженые куры могут хранится в магазине целый год.

0  0
13.07.2017 12:54
- гость -

Вообще никогда не беру продукты на подобных базарах, особенно когда узнал технологию выращивания. По весне в садах у таких пенсионеров туалеты сверкают от чистоты, т. к. все содержимое на грядках для продажи, а себе любимым отдельно в другом уголке огорода растет.

0  0
13.07.2017 13:03
Десятник

Ну что теперь и пенсионеры подлецы? Никогда не ели овощей с родительской грядки? Странные вы, просто невозможно. Ну здесь то что не так? Почему людям нельзя как то зарабатывать на том, что у них хорошо получается на пенсии? Эти продукты куда чище и лучше, ничем не отравлены. Люди старались и просто продают свои излишки, это совершенно нормально, что им дают специальное место для этого, хорошая альтернатива большим сетевым магазинам

0  0
13.07.2017 13:07
Букет цветов

Просто народ с ума в интернете сходит, поливают грязью уже всех, до кого язык дотянется, коварный замысел пенсионеров дачников, вы серьезно? Еще бы вспомнили анекдот петросяна про гадость и яблочки, ну серьезно. Вас никто не заставляет там что то брать, да и врятли вы это делаете, но некоторым людям важно покупать продукты в чистоте которых они могут быть уверены, продукты с родной земли, а может быть просто принципиально овощи с грядки, это нормально. Если вы не покупаете у них ничего, это не значит что следует как то очернять их труд

0  0
13.07.2017 13:07
- гость -


13.07.2017 13:03
Десятник

Проспись клоун. В Ленте огурцы по 26 рублей за 600 грамм. А тут за 100 и не известно на каком помете выращено. И не надо говорить про теплицы. Ну и никакой сертификации бабкины продукты не проходят.

0  0
13.07.2017 13:10
- гость -

некоторым людям важно покупать продукты в чистоте которых они могут быть уверены

пойдем спросим сейчас на базаре у бабки фитосанитарную справку на морковку?

0  0
13.07.2017 13:13
- гость -


13.07.2017 13:07
- гость -

Сам-то проснись. Вчера проходил по базару, дачники торгуют огурцами по 20-30 руб кг

0  0
13.07.2017 13:13
Ирина

Там цены подешевле- пора закупаться

0  0
13.07.2017 13:14
20-15

И пенсионерам в радость+ прибыль, и тем, кому продукты нужны хорошо.

0  0
13.07.2017 13:15
- гость -


13.07.2017 13:13
- гость -

Ты фото не в силах разглядеть? Сходи к офтальмологу, пусть очечи помощнее выпишет.

0  0
13.07.2017 13:16
Икс

Садоводам помогли- молодцы, как-то покупала на одной из подобной ярмарок продукты- нормальные они вкусные, никто не отравился и ничего подобного, о чем выше в комментариях пишут не было.

0  0
13.07.2017 13:16
- гость -


13.07.2017 12:54
- гость -

Ха-ха, знаток по дачным сортирам.
Все туалеты на дачах вымывает весной тающим снегом, которого там всегда метр и больше. Плюс к этому в магазинах сейчас море средств, которые можно закидывать в туалетную яму для быстрого разложения отходов.
А лазают по туалетным ямам только такие же, как ты.

0  0
13.07.2017 13:18
Илья

Очень точено удобно, всегда теперь можно купить свежих овощей и фруктов у пенсионеров - и им прибыль, и горожанам полезно!)

0  0
13.07.2017 13:18
- гость -

Ау!!!!!!!! Лизуны из пресс-службы администрации, чего молчите? Встречаемся через час на Петровском рынке, возле лотка ближайшего к А.Петрова и идем спрашивать документы подтверждающие чистоту продуктов? Или вы на деле свои слова подтвердить не готовы?

0  0
13.07.2017 13:19
- гость -


13.07.2017 13:15
- гость -
Ты фото не в силах разглядеть?

Да мало ли, что тетка продает на фото и когда продает. Сходи сам на базар и протри шары.

0  0
13.07.2017 13:21
Элвис

"Ну что теперь и пенсионеры подлецы? Никогда не ели овощей с родительской грядки? Странные вы, просто невозможно. Ну здесь то что не так? "
==
Ему про Фому, он - про Ерему...

0  0
13.07.2017 13:21
- гость -


13.07.2017 13:16
- гость -

Сделай стены в своем дачном сортире. Не пугай соседей своей сморщенной задницей.

0  0
13.07.2017 13:21
- гость -


13.07.2017 13:18
- гость -

Вам надо впридачу с навозом продавать, чтобы вы тоже проверили его чистоту. Бу-га-га.
Не нравится, берите в Ленте привозные неизвестно откуда.

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