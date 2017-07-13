Порядка 100 мест было организовано в Барнауле для торговли пенсионеров в рамках приоритетного проекта "Забота о старшем поколении". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Рейд по таким местам провел глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

"Первый опыт был удачным, в этом году мы его продолжили – приросли на 60 бесплатных торговых мест для садоводов. Удобно всем – и ветеранам, которые могут продать излишки выращенной на дачах продукции, и покупателям, которым не приходится идти на рынок за пучком редиски или укропа. Проезжая мимо, я часто останавливаюсь, что-нибудь покупаю. Забота о старшем поколении всегда была и будет в числе наших приоритетов. Мы все многим обязаны этим людям. Именно они построили город, вырастили детей и внуков",- сказал градоначальник.

Список мест, где торгуют пенсионеры:

Железнодорожный район — улица Юрина, 118;

Индустриальный район — улица Георгиева, 22;

Ленинский район — улица Малахова, 77;

Октябрьский район — улица Северо-Западная,58;

Центральный район — проспект Красноармейский, 51.

В июне места для торговли пенсионеров установили по следующим адресам: