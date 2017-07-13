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Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, перенесшего операцию на позвоночнике, улучшается, рассказал сенатор от Кузбасса Сергей Шатиров.

"Что касается здоровья губернатора, могу сказать одно: он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение. Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды". — цитирует Шатирова РИА Новости.

Также представитель Совета Федерации подчеркнул, что глава Кузбасса энергичен и полон мыслей.

Также член Совфеда заявил о важности соблюдения рекомендации врачей для губернатора и избегании физических нагрузок.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Аман Тулеев, уже 20 лет руководящий Кузбассом, ушел в отпуск с 22 мая. Он перенес операцию на позвоночнике, затем был доставлен в Кемеровскую область для реабилитации, однако позже по инициативе главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой губернатора перевели на восстановительную терапию в Москву.

В связи с длительным отпуском Тулеева и проблем со здоровьем в СМИ начали широко обсуждать возможность его скорой отставки.