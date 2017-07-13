Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел четверг, 13 июля, из Москвы в Санкт-Петербург, пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, в Москву мощи впервые прибыли из Италии 21 мая. За это время порядка 1,8 миллиона москвичей, а также гостей столицы успели поклониться святыне.
Святыню провожало духовенство города Москвы. В храме Христа Спасителя первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений возглавил молебен у мощей.
Жители Санкт-Петербурга уже после обеда в четверг смогут поклониться святыне в Александро-Невской лавре.
Комментарии
А разве можно такие вещи на бесовском транспорте перевозить?
Автомобили катафалки знаю, видел. Но вот самолеты?!
за чей счет самолеты?
В России все можно((((
Видел случайно трансляцию прибытия по "Россия 24"...Встает вопрос:"Что там делал почетный караул?". Что делала данная трансляция на светском канале если существует специализированный для особо одаренных граждан? До каких пор будут оскорбляться чувства граждан светской страны ради 3-5% уверовавших?