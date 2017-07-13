Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел четверг, 13 июля, из Москвы в Санкт-Петербург, пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Москву мощи впервые прибыли из Италии 21 мая. За это время порядка 1,8 миллиона москвичей, а также гостей столицы успели поклониться святыне.

Святыню провожало духовенство города Москвы. В храме Христа Спасителя первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений возглавил молебен у мощей.

Жители Санкт-Петербурга уже после обеда в четверг смогут поклониться святыне в Александро-Невской лавре.