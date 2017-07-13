Автомобиль "Хонда ЦРВ" сбил велосипедиста рано утром 7 июля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Барнаулу.

ДТП произошло в 6.50 в районе дома № 175а. ГИБДД разыскивает очевидцев этой аварии.

В результате ДТП, велосипедисту причинен тяжкий вред здоровью.