Автомобиль "Хонда ЦРВ" сбил велосипедиста рано утром 7 июля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Барнаулу.
ДТП произошло в 6.50 в районе дома № 175а. ГИБДД разыскивает очевидцев этой аварии.
В результате ДТП, велосипедисту причинен тяжкий вред здоровью.
Комментарии
нефиг ездить по проезжей части. Из-за этих велосипедистов куча аварий
Из-за этих легковушек куча аварий. Даже в трамвай въезжают и в остановки.
13.07.2017 14:05
гость
нефиг ездить по проезжей части. Из-за этих велосипедистов куча аварий
-------------------------------
а где им ездить?
уж точно не по тратуарам и пешеходным переходам.
Встречаются велосипедисты кто ночью без фар ездит по тратуарам на большой скорости в темноте.
а где это
а тратуары - это что такое?