Грязь, вода, 12 этапов, три страны, суровые условия, запутанные маршруты, борьба с соперниками и с самим собой — ралли "Шелковый путь" стартовало на территории России и Казахстана. Дальше — Китай.
А пока что смотрим, как железные машины борются с природой, иногда проигрывают, но не сдаются, а тысячи поклонников специально приезжают на участки, чтобы посмотреть соревнования, прикоснуться к легендам (машинам) и сфотографироваться с пилотами и штурманами команд, среди котрых легендарный экипаж Kamaz Master.
Итоги 4 и 5 этапа ралли Вчера день был богатым на происшествия: Стефан Петерансель из Peugeot Total вылетел с трассы, его партнер по команде Сириль Депре cвалился в кювет, а грузовик Мартина ван ден Бринка из Mammoet Rallysport загорелся. В спасательных операциях приняли участие все экипажи “КАМАЗ-мастер”. Сегодня два из них так же дружно финишировали первыми в категории грузовиков. А в категории внедорожников первым пришел Сивиль Депре (Peugeot), опередив Лёба на 17 с лишним минут. Места в общем зачете: Внедорожники 1. Себастьен Лёб (Peugeot Total) — 13ч43:50 2. Сириль Депре (Peugeot Total) +50:16 3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч15:30 4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1ч28:30 5. Хань Вей (Geely SMG) +1ч30:56 Грузовики 1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 4ч32:17 2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:48 3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27 4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:23 5. Артур Ардавичус (Astana Motorsports Team De Rooy Iveco) +56:03 Марафон продолжается в бескрайних степях Казахстана. Желаем участникам удачи! #шелковыйпуть2017 #silkway2017 #Rally #Total #КАМАЗмастер #КАМАЗ #Скорость #TotalныеСкорости #TotalSilkWay #SilkWayRAlly #PeugeotTotal
Вряд ли опытнейший Акиро Миура из команды Toyota Autobody рассчитывал, что на 140 км/ч у него лопнет покрышка. Но там, где обстоятельства складываются не в вашу пользу, на помощь всегда придет несгибаемый Toyota Land Сruiser 200. Миура на трех колесах все же добрался до финиша. Браво, Акиро, и спасибо, Toyota. @akira__miura #Toyota #ToyotaRussia #Тойота #LC200 #LCPrado #Hilux #SilkWay #SilkWayRally #SilkWayRally2017 #SilkWay2017 #ШелковыйПуть #ШелковыйПуть2017
Шестой этап (Семей-Урджар) Протяжённость этапа 597 километров, спецучасток длиной 387 километров. Спецучасток начнётся с частых смен направлений, после чего экипажи ждёт серия быстрых и коварных отрезков, многочисленные ловушки, и чтоб их избежать штурманам придётся внимательно следить за "дорожной книгой". Стартовое время экипажей: 304 С.Вязович/П.Гаранин/А.Жигулин — 09:13 (06:13 по Минскому времени) 316 А.Вишневский/М.Новиков/А.Неверович — 09:25 (06:25 по Минскому времени) 309 А.Василевский/Д.Вихренко/А.Запорощенко — 09:31 (06:31 по Минскому времени) #mazsportauto #maz #tutbylive #tutby #autotutby #rally #baxa #dakar2018 #silkway #silkway2017 #swr #grodfood #genergy #белгосстрах #мазспортавто #маз #шелковыйпуть #шелковыйпуть2017 #тутбай #автотутбай #ралли #баха #304 #309 #316
Экипаж под управлением Сергея Вязовича вылетел с трассы и застрял в промоине за 35 километров до финиша. Неудача произошла в повороте на подъём: грузовик зацепил левыми колёсами размытую ливнями яму и соскользнул вниз. Своими силами автомобиль было не вытянуть, на ожидание помощи и устранение технических неполадок экипаж потратил более 2,5 часов, что не позволило завершить этап в числе лидеров. #mazsportauto #maz #tutbylive #tutby #autotutby #rally #baxa #dakar2018 #silkway #silkway2017 #swr #grodfood #мазспортавто #маз #тутбай #автотутбай #ралли #баха #511 #522 #533 #544 #дакар2018 #шелковыйпуть #шелковыйпуть2017 #гродфуд #304 #309 #316
Silk Way Rally 2017. Day 5. Welcome to Kazakhstan 🇰🇿 #silkway #astanaspirit @astanaspirit #vlog #race #derooy #rally #iveco @racefacesm #silkway2017 #2017 #silkwayrally2017 #rallyday #ardavichus #samruk #astana #instagood #photooftheday #beautifuldestinations #followme #picoftheday #friends #summer #nature #life #fun
#Repost @ilya.s1997 with @appreposter Прошли 2этап успешно,на этапе HINO завалилась на дамбе на правый бок, скользко, дождь, грязь по колено, перегородила проезд для пятнадцати участников,они ждали когда ее вытащат,а мы нашли дорогу в объезд этого водоема, объехали и потом все по нашим следам. Свою позицию хорошо улучшили и от ребят не стали скрывать,что нашли объезд#silkway#silkway2017#Шёлковыйпуть#vladivostok#hino
Второй день по 800 км по ужасным дорогам Казахстана. Вокруг — ничего. Даже пастух со стадом коров в радость. Очень длинные подъезды к фототочкам в Казахстане — 50 — 100 км в одну сторону! Это делает невозможным их посещение. Фактически, можно снять старт или финиш. Если два спецучастка с перерывом, то можно успеть и то и другое #silkway2017
Комментарии
через БРН не проедут?