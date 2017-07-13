Грязь, вода, 12 этапов, три страны, суровые условия, запутанные маршруты, борьба с соперниками и с самим собой — ралли "Шелковый путь" стартовало на территории России и Казахстана. Дальше — Китай.

А пока что смотрим, как железные машины борются с природой, иногда проигрывают, но не сдаются, а тысячи поклонников специально приезжают на участки, чтобы посмотреть соревнования, прикоснуться к легендам (машинам) и сфотографироваться с пилотами и штурманами команд, среди котрых легендарный экипаж Kamaz Master.

Depre/Kastera on Stage3 #шелковыйпуть #шелковыйпуть2017 #silkwayrally #silkwayrally2017 #peugeot3008dkr #peugeotrally #peugeotracing A post shared by Umilin photo's (@umilin.official) on Jul 11, 2017 at 2:22pm PDT

Вот они насыщенные выходные🚜⛟🚗🚘 #loeb#elena#daniel#sebastian#шелковыйпуть#шелковыйпуть2017#ралли#раллиспорт#гонки#urs#redbull#pegeout#castrol#racing#раллирейд#газпром#motorsport#pirelli Когда куча #эмоций а сегодня вроде #вторник 🙄 A post shared by Анастасия Бикбулатова (@stasy_b) on Jul 11, 2017 at 10:01am PDT

Мечты сбываются Продолжаю болеть за свою любимую команду #КамазМастер на ралли марафоне #silkwayrally2017 #silkway2017 #silkwayrally #kamaz_1_43 A post shared by viktor (@viktorlazarev98) on Jul 11, 2017 at 11:57pm PDT

КАМАЗ Мастерс! #silkway2017 A post shared by Миха Шабанов (@shabanov_rc) on Jul 11, 2017 at 12:15pm PDT

Tatra #нормальноделайнормальнобудет #совспорт #шелковыйпуть #шп2017 #шелковыйпуть #silkway2017 A post shared by Stepan 'periodista' Karpovich (@armyanoid) on Jul 10, 2017 at 1:13pm PDT

#SilkWay2017 #Rally #MartinKolomy A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Jul 11, 2017 at 8:30pm PDT

Прикасался к легенде! #kamazmaster #silkway #silkwayrally #silkway2017 A post shared by Павлодар, Казахстан. (@pitbull.pro.r) on Jul 12, 2017 at 6:46am PDT