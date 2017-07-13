Водитель Mercedes погиб в результате ДТП, произошедшего в Екатеринбурге, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как пишет издание, авария случилась на улице Бакинских Комиссаров. Водитель мчался на большой скорости и при перестроении врезался в две припаркованные машины. Те, в свою очередь, отлетели на пешехода.
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и после удара вылетел из машины и был ею же и придавлен. От полученных травм он скончался на месте аварии. Пешеход получил ушибы — его отправили в больницу.
Комментарии
выбесил мерседеса!
Путин тоже был на мерседесе и не пристегнут, совпадение?
мерседес -зло. берите другую любую. была-бы тойота хозяина бы не задавила.
марканадобрать! сам убивается а хозяин всегда цел!
мерседес его срыгнул, а потом отомстил
Вот тебе
Аплодирую стоя. Дeбилу дeбильнaя смерть. Жаль только другие машины, надо было об столб.
Номинант на премию Дарвина.
небольшая потеря. большинство владельцев меринов - жулики)))
Нашли новый способ избавляться от человека... Просто самойубийство уже не актуально... Задавлен собственной машиной и дело закрыто
13.07.2017 14:06
Владыка
По-любому жулик. Помер Ефим - да и х.. с ним.