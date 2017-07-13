Водитель Mercedes погиб в результате ДТП, произошедшего в Екатеринбурге, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, авария случилась на улице Бакинских Комиссаров. Водитель мчался на большой скорости и при перестроении врезался в две припаркованные машины. Те, в свою очередь, отлетели на пешехода.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и после удара вылетел из машины и был ею же и придавлен. От полученных травм он скончался на месте аварии. Пешеход получил ушибы — его отправили в больницу.