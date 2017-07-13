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Мужчина на Mercedes вылетел из машины и был задавлен собственным авто

, ИА "Амител"
Мужчина вылетел из машины, так как не был пристегнут ремнем безопасности

Фото: pixabay.com

Водитель Mercedes погиб в результате ДТП, произошедшего в Екатеринбурге, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, авария случилась на улице Бакинских Комиссаров. Водитель мчался на большой скорости и при перестроении врезался в две припаркованные машины. Те, в свою очередь, отлетели на пешехода.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и после удара вылетел из машины и был ею же и придавлен. От полученных травм он скончался на месте аварии. Пешеход получил ушибы — его отправили в больницу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.07.2017 13:13
- гость -

выбесил мерседеса!

0  0
13.07.2017 13:15
- гость -

Путин тоже был на мерседесе и не пристегнут, совпадение?

0  0
13.07.2017 13:20
- гость -

мерседес -зло. берите другую любую. была-бы тойота хозяина бы не задавила.

0  0
13.07.2017 13:22
- гость -

марканадобрать! сам убивается а хозяин всегда цел!

0  0
13.07.2017 13:26
месный

мерседес его срыгнул, а потом отомстил

0  0
13.07.2017 13:31
- гость -

Вот тебе

0  0
13.07.2017 13:34
- гость -

Аплодирую стоя. Дeбилу дeбильнaя смерть. Жаль только другие машины, надо было об столб.

0  0
13.07.2017 13:42
- гость -

Номинант на премию Дарвина.

0  0
13.07.2017 13:56
- гость -

небольшая потеря. большинство владельцев меринов - жулики)))

0  0
13.07.2017 14:06
Владыка

Нашли новый способ избавляться от человека... Просто самойубийство уже не актуально... Задавлен собственной машиной и дело закрыто

0  0
13.07.2017 14:12
- гость -


13.07.2017 14:06
Владыка
По-любому жулик. Помер Ефим - да и х.. с ним.

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