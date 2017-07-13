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Заключенные, которые отбывают наказание в структуре уголовно-исполнительной системы Алтайского края, задолжали по различным искам сумму в 1,4 миллиарда рублей из-за отсутствия трудоустройства. Об этом журналистам в среду, 12 июля, рассказал начальник УФСИН по региону Валерий Усачев.

Он отметил, что многие осужденные готовы оплачивать алименты, но элементарно их некуда устроить на производство. Особенно остро проблема стоит в рубцовских колониях №4 и №10, где отбывают наказание около 2000 человек. Причем трудоустроено из них только 50 человек. Валерий Усачев сетует, что большинство предприятий в городе закрылись, а на их место не пришли бизнесмены, готовые сотрудничать в полном объеме.

"Проблема существует. С начала 2017 года заключенные, которые трудоустроены в нашей системе, погасили 11 миллионов рублей. Мы работаем с предпринимателями, приглашаем их с сотрудничеству. Нас просили ускорить процесс процедуру выхода машины с осужденными с территории колонии. На сегодняшний день в двух колониях будет установлено четкое время этой процедуры. Те, кто долго время с нами работает, знают, что у нас не пьют, выходят на работу и выполняют плановый показатель. Помимо гашения исков, мы заинтересованы в том, чтобы заключенные были трудоустроены. Чем больше заняты они — тем легче спится нам", — сообщил начальник алтайского УФСИН.

Валерий Усачев отметил, что преимущество сотрудничество с УФСИН в том, что не нужно проводить тендеры на выпуск продукции. В частности, вся производимая в колонии мебель полностью сертифицирована.

Отметим, что по последним данным в структуру уголовно-исполнительной системы Алтайского края входят 4 колонии общего режима, 2 строгого, одна особого, 4 следственных изолятора, 2 лечебно-исправительных учреждения и краевая туберкулезная больниц. Всего в Алтайском крае отбывают наказание около 12 тысяч человек, а службу в УИС региона несут 3200 сотрудников.