Фото: ombudsmanbiz.ru
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на освобождение бизнесмена Сергея Полонского, которого накануне признали виновным, но освободили в зале суда.
Как сообщал портал Amic.ru, известному предпринимателю инкриминировали часть 4 статьи 159 УК РФ. Сторона гособвинения сумела доказать, что Полонский причастен к хищению 2,6 миллиарда рублей у дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля".
Суд признал его виновными, но переквалифицировал обвинение с мошенничества на более мягкое неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, срок давности по которому уже истек. В итоге предпринимателя отпустили в зале суда.
Своеобразным разрезом общественного мнения на такое решения может быть твиттер самого Полонского, где после вынесения вердикта бизнесмен написал: "Я свободен".
Реакция интернет-общественности не заставила себя долго ждать. Причем, судя по комментариям пользователей сети, очень многие негативно отнеслись к свободе предпринимателя.
"Чемодан, вокзал, Камбоджа", — вещает один из комментариев, очевидно дающий отсылку к кампучийскому контексту уголовной истории Полонского.
"Ты забыл, что значит страх", — пишет еще один читатель твиттера бизнесмена, очевидно, в своем ключе продолжая строчку песни "Я свободен" Валерия Кипелова.
"И почем обошлось??", — задается вопросом еще один пользователь, говоря о свободе Полонского.
"Надолго ли", "Поздравляю. Теперь с чистой совестью нужно построить обещанные квартиры!", "Вот и дуй на все четыре стороны", "Капусту рубил — надо было вовремя делиться, а не в конце. Глядишь, и не сидел бы", "Печально, конечно, да. Ну, надеюсь, в след. раз спалишься на десяточку", "Деньги хоть остались? или как липку обобрали и на свободу с чистой совестью", "Дядь, дай мильон!", "Главное что вы Сергей исправились,и больше так делать не будете", "Посадить по новой и дело с концом", — такими заметками, пронизанными скепсисом по отношению к предпринимателю, пестрит его страница.
Безусловно, есть и те, кто поздравляет Сергея Полонского с выходом на свободу. Их комментарии, стоит признать, менее емкие.
Сам же Сергей Юрьевич, говоря о приговоре, заявил: "Самое главное, что сегодня произошло, это то, что суд признал, что я предприниматель, что мы занимались предпринимательской бизнес-деятельностью, мы не будем сейчас обсуждать и комментировать, виновен — невиновен".
Комментарии
Да просто капец какой то,издевательство над людьми и правосудием....
С такими деньгами и на свободе, вперёд к новым аферам, лох не мамонт, не вымрет.
Социально близкие, таких не сажают в России. Там сажают Навальных за предпринимательскую деятельность. А полонских за кражу миллиардов- на свободу.
А в чём его вина-то? В церкви не плясал,против режима не вякал, на митинги против коррупции не ходил. Чист перед государством.
клоун и жулик.
клоун и жулик.
как и навальный.
Назвать Навального клоуном это смело! Даже Путин боится его фамилию произнести...
не ведро картошки украл - можно и на свободу. Это за ведро реальный срок))
А навуульный такой же вор как и этот дятел, не лез бы в политику и тоже бегал бы радостный. Народ конечно у нас терпеливый, но видимо и власть это понимает раз гайки крутит народу. и выбирать то не из кого стало, все одни и те же рожи, либо у кормушки, либо снова к ней рвутся... пора что то менять в стране...
в полку Васильевых, Сердюковых прибыло
Красавчик просто! Правильно всех в жопу посылал, с нами по другому и нельзя! Суд вообще выше всяких похвал! АЛЛИЛУЯ В ОБЩЕМ!!!
Единственное мать 2-их детей которую на 6 лет закрыли наверное немного недоумевает, а все просто он ведь давно объяснил про миллиард)))
Информация для размышления - а что стало с его бизнесом! Очевидно на 146% что прибрали к рукам бизнесмены из очередной пивной...