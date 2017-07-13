Фото: ombudsmanbiz.ru

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на освобождение бизнесмена Сергея Полонского, которого накануне признали виновным, но освободили в зале суда.

Как сообщал портал Amic.ru, известному предпринимателю инкриминировали часть 4 статьи 159 УК РФ. Сторона гособвинения сумела доказать, что Полонский причастен к хищению 2,6 миллиарда рублей у дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля".

Суд признал его виновными, но переквалифицировал обвинение с мошенничества на более мягкое неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, срок давности по которому уже истек. В итоге предпринимателя отпустили в зале суда.

Своеобразным разрезом общественного мнения на такое решения может быть твиттер самого Полонского, где после вынесения вердикта бизнесмен написал: "Я свободен".

Реакция интернет-общественности не заставила себя долго ждать. Причем, судя по комментариям пользователей сети, очень многие негативно отнеслись к свободе предпринимателя.

"Чемодан, вокзал, Камбоджа", — вещает один из комментариев, очевидно дающий отсылку к кампучийскому контексту уголовной истории Полонского.

"Ты забыл, что значит страх", — пишет еще один читатель твиттера бизнесмена, очевидно, в своем ключе продолжая строчку песни "Я свободен" Валерия Кипелова.

"И почем обошлось??", — задается вопросом еще один пользователь, говоря о свободе Полонского.

"Надолго ли", "Поздравляю. Теперь с чистой совестью нужно построить обещанные квартиры!", "Вот и дуй на все четыре стороны", "Капусту рубил — надо было вовремя делиться, а не в конце. Глядишь, и не сидел бы", "Печально, конечно, да. Ну, надеюсь, в след. раз спалишься на десяточку", "Деньги хоть остались? или как липку обобрали и на свободу с чистой совестью", "Дядь, дай мильон!", "Главное что вы Сергей исправились,и больше так делать не будете", "Посадить по новой и дело с концом", — такими заметками, пронизанными скепсисом по отношению к предпринимателю, пестрит его страница.

Безусловно, есть и те, кто поздравляет Сергея Полонского с выходом на свободу. Их комментарии, стоит признать, менее емкие.

Сам же Сергей Юрьевич, говоря о приговоре, заявил: "Самое главное, что сегодня произошло, это то, что суд признал, что я предприниматель, что мы занимались предпринимательской бизнес-деятельностью, мы не будем сейчас обсуждать и комментировать, виновен — невиновен".