Фото: kiselevsk24.ru

Молодая жительница Барнаула стала жертвой "плачущего" телефонного мошенника и лишилась 167 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 21-летняя горожанка нашла на известном сайте объявление о продаже автомобиля Toyota Corolla за 210 тысяч рублей.

"Созвонившись по указанному в объявлении номеру, девушка договорилась о приобретении автомобиля. Ей сообщили, что машина находится в городе Кемерово и он готов снять объявление о продаже, если она перечислит ему на карту задаток – 10 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела указанную сумму на карту", — уточняют в полиции.

Спустя несколько часов якобы продавец автомобиля перезвонил девушке и заявил, что ему срочно нужны деньги для лечения брата. Он попросил скинуть ему 57 тысяч рублей на ту же карту. Убеждая жительницу Барнаула в чистоте своих намерений, злоумышленник сбросил ей фотографии паспорта – якобы свои и своей жены.

Через час он вновь позвонил покупательнице авто и заявил, что неверно посчитал стоимость аппарата для лечения брата. В этой связи он попросил еще 100 тысяч рублей. При этом мужчина плакал в телефонную трубку.

"Потерпевшая перевела денежные средства, после чего телефон "продавца" оказался вне зоны доступа, а объявление на сайте было удалено. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция уже установила, что граждан, паспортные данные которых злоумышленник предоставил девушке, попросту не существует.

Номер, с которого звонил мужчина, зарегистрирован в Кемеровской области.