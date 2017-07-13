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Суд в Новосибирской области вынес приговор мужчине, который во время конфликта со своим знакомым отрезал ему левое ухо.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в Черепановском районе еще в январе 2017 года, когда обвиняемый Самир Мехдизаде выпивал со своим приятелем.

Во время застолья мужчина нанес знакомому не менее двух ударов по телу и лицу деревянным стулом, сломав оппоненту нос и ребра.

После этого злоумышленник взял кухонный нож и отрезал потерпевшему левую ушную раковину.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.