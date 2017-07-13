Международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири" откроется 15 июля в Ребрихинском районе Алтайского края. Это мероприятие пройдет впервые. Всего в фестивале примут участие около 70 моделистов из Алтайского края, городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан.
Гости смогут увидеть показательные полеты беспилотников и воздушные бои. Здесь же будет работать выставка авиамоделей. Кроме того состоится выступление пилотажной группы "Открытое небо". Завершится праздник дискотекой и фейерверком. Торжественное открытие фестиваля состоится в 14:00 и продлится до 23:00.
Адрес: Ребрихинский район, 400 м от Ребрихинского Маслосырзавода по Усть-Мосихинской трассе.
Комментарии
Неоднократно подобный фестиваль проходил в с.Кытманово, фото от туда. Также участвовали представители городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан.
Этот фестиваль затеял мой хороший знакомый. Фанат не только авиамоделизма, но и полетов на своем дельталете. Сейчас он осваивает самолет(мини)-Е-16 Евгения Коваленко. На мой вопрос: А почему ты не поступал в летное училище? Ответ: Да! Я плохо учился в школе. Виталий! Удачи тебе в твоем начинании. Я постараюсь приехать. Правда, наверное без моего дельталета. Сам понимаешь-Дожди!!!!
Этот фестиваль затеял мой хороший знакомый. Фанат не только авиамоделизма, но и полетов на своем дельталете. Сейчас он осваивает самолет(мини)-Е-16 Евгения Коваленко. На мой вопрос: А почему ты не поступал в летное училище? Ответ: Да! Я плохо учился в школе. Виталий! Удачи тебе в твоем начинании. Я постараюсь приехать. Правда, наверное без моего дельталета. Сам понимаешь-Дожди!!!!