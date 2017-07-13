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Судебный процесс по громкому уголовному делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняют молодого водителя автомобиля BMW X5, стартовал в Барнауле с неявки адвоката фигуранта.

Как пояснили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде краевой столицы, оказалось, что у обвиняемого Алексея Бикташева не был заключен договор с защитником. В итоге никаких решений на заседании принято не было и оно было отложено до 20 июля.

Известно, что интересы обвиняемого будет представлять частный защитник, а не государственный.

Напомним, первое заседание по этому резонансному делу должно было состоятся 11 июля.

Сам чудовищный инцидент, прогремевший на весь город, случился утром 29 апреля, когда молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм.

В полиции сообщали, что обвиняемый с 2014 по 2017 год за нарушение правил дорожного движения 34 раза получал штрафы. Кроме того, он уже лишался прав за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.