Фото: vk.com/barneos22
Судебный процесс по громкому уголовному делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняют молодого водителя автомобиля BMW X5, стартовал в Барнауле с неявки адвоката фигуранта.
Как пояснили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде краевой столицы, оказалось, что у обвиняемого Алексея Бикташева не был заключен договор с защитником. В итоге никаких решений на заседании принято не было и оно было отложено до 20 июля.
Известно, что интересы обвиняемого будет представлять частный защитник, а не государственный.
Напомним, первое заседание по этому резонансному делу должно было состоятся 11 июля.
Сам чудовищный инцидент, прогремевший на весь город, случился утром 29 апреля, когда молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм.
В полиции сообщали, что обвиняемый с 2014 по 2017 год за нарушение правил дорожного движения 34 раза получал штрафы. Кроме того, он уже лишался прав за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Комментарии
И что, если этот баран вообще на суд не придёт, так и будет на свободе гулять?
Время тянут,потом срок давности истечёт
налоги воровал, наличку обналичивал более 3 млн - это уже не преступления ??? Ау налоговая что то клановостью коррупционной попахивает?
вот если бы за ним никто не погнался то он некого бы и не убил наверно, а доехал бы куда ехал где его можно бы было без шуму и пыли принять.
Сейчас еще родит((((
Светит ему от 4 до 9 лет, надеюсь что дадут 9 лет
13.07.2017 14:29
месный за ним погнались после того как он на красный пролетел, на огромной скорости, так что возможно он и не видел что за ним гнались, так что я не думаю что в этом Менты виноваты
14.36....Кому ты объясняешь))))
13.07.2017 14:29
месный
По видео полиция просто ехала сзади. Так совпало. Небыло в этом заговора всемирного. Путин лично не отправлял этот наряд ГИБДД за этой БМВ. Они просто оказались в нужное время, в нужном месте.
так-то если бы логан не ехал, то БМВ бы мимо пролетел
13.07.2017 15:02
- гость -
Не Логан, а Ларгус. А на какой цвет Ларгусу надо было ехать? На синий?
13.07.2017 15:04
- гость -
15:04....Кому ты объясняешь))))