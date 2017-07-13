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Приговор бывшему заместителю губернатор Алтайского края Юрию Денисову и его супруге Татьяне вынесут во вторник, 18 июля. Как сообщили Amic.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула, изначально планировалось, что судебное заседание состоится 14 июля, но судья сдвинула дату из-за большого объема материалов, которые проходят по делу.

Ранее прокуратура потребовала назначить наказание бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для супруги экс-замглавы региона Татьяны Денисовой, которая вместе с мужем проходит обвиняемой по громкому коррупционному делу, государственное обвинение просит 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что бывший заместитель главы региона, курировавший образование, обвиняется в особо крупном взяточничестве, а его супруга — в посредничестве при получении преступных денег. Общая сумма взяток, согласно версии следствия, составляет порядка 2,5 миллионов рублей.

Среди тех, от кого Юрий Денисов получал нелегальные средства, в суде фигурировали имена проректора АКИПКРО Натальи Калашниковой, руководителя краевого педагогического лицея Владимира Былкова.