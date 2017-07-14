Центр развлечений "Арена-Парк" установил приятные летние цены на боулинг. Час игры, вне зависимости от дня недели и времени суток, будет стоить всего 300 рублей вплоть до 31 августа.

Боулинг — это универсальная игра, которая отлично подходит как для дружеских встреч, так и для корпоратива и семейного отдыха. В "Арена-Парке" есть специальные дорожки с бортиками, поэтому даже самые маленькие смогут принять участие в семейном соревновании.

Летняя акция - отличная возможность попробовать этот вид досуга.

Также в развлекательном центре есть бильярд, для которого отведен целый этаж, детская игровая зона с горками, игрушками и мини-лабиринтом для малышей от 0 до 5, и лабиринт для детей более старшего возраста. А еще - различные аттракционы и призовые аппараты, подарочные билеты из которых можно обменять на игрушку в призотеке центра.

Центр развлечений "Арена-Парк" расположен на 4 этаже ТРЦ "ARENA", г. Барнаул, Павловский тракт, 188

Телефон: +7 (3852) 22-68-38; +7-913-212-00-22

http://arena-park22.ru

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