Фото: youtube.com

Журналист красноярского телеканала ТВК Александр Смол весьма многозначительно высказался в прямом эфире о росте зарплат депутатов регионального законодательного собрания и стал настоящей звездой youtube.

Ролик с его речью по поводу благосостояния народных избранников уже посмотрели более 800 тысяч пользователей видеохостинга.

Сам журналист заявляет, что любой на его месте сказал бы то же самое.