Фото: youtube.com
Журналист красноярского телеканала ТВК Александр Смол весьма многозначительно высказался в прямом эфире о росте зарплат депутатов регионального законодательного собрания и стал настоящей звездой youtube.
Ролик с его речью по поводу благосостояния народных избранников уже посмотрели более 800 тысяч пользователей видеохостинга.
Сам журналист заявляет, что любой на его месте сказал бы то же самое.
Комментарии
Не, ну правильно говорит - мы сами их избрали!
плплп
молодец паренек)))))))))))))!!!!!!!!
Как можно критиковать "народных" избранников?
Вау
Ну а что Вы хотели? Путинская власть прогнила, обнаглела и плевать она хотела на развитие нашего государства. Эту мразь и мошенника, Сергея Полонского, Суд признал виновным в хищении 2миллиарда 600 миллионов и отпустил из зала суда, за давностью преступления. Штраф 900 тысяч рублей. Этот козлик купивший себе остров в Камбоджии, отдохнувший в сизо. Теперь гуляет и плюет на все дольшиков. Ну а что Вы хотели? У него ведь жена САМОГО Дерипаски!!! Это наверное которые из эффективных менеджеров. Не умиляйтесь господа Путину!!! Не умиляйтесь!!!!
Уволят.....
Недоработка. Секретить нужно такие вещи. И судить за разглашение.