Прокуратура признала незаконной парковку, расположенную с тыльной стороны здания гостиницы "Центральная" между зданием и Первомайском сквером. Об этом пишет "РБК".

Ведомство провело проверку по данному факту и возбудило административное дело в отношении владельца парковки. Ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей. Отметим, что гостиница принадлежит ООО "Центральная-Альфа". В свою очередь, организация принадлежит четырём членам семьи Ракшиных, владельцев барнаульской торговой сети "Мария-Ра".

Здание гостиницы Александр Ракшин купил на торгах 11 лет назад за 416,9 млн. руб. Провести проверку законности платной парковки у Первомайского сквера потребовал новосибирский общественник. Оказалось, что земля, на которой сейчас паркуются машины принадлежит муниципалитету. Согласно данным Публичной кадастровой палаты, земельный участок площадью 2,3 га относится к землям населённых пунктов.