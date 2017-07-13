Актер Энди Серкис, известный зрителям по фильмам "Властелин колец" и "Хоббит", зачитал твиты голосом своего персонажа. Об этом пишет "Медуза".

Как пишет издание, в частности, зачитал актер зачитал знаменитый твит американского президента про "covfefe" — слово, значения которого никто не знает. "Что такое covfefe, моя прелесть?"— спросил Серкис.

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А в начале 2017 года актер Марк Хэмилл зачитал твиты Трампа голосом Джокера.