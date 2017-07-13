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Скамья подсудимых ждет заместителя главы Майминского района Республики Алтай Михаила Пиряева, которого обвиняют в получении крупной взятки, сопряженной с вымогательством.

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время уголовное дело против чиновника направлено в Горно-Алтайский городской суд. В случае признания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Согласно версии правоохранителей, в феврале текущего года Михаил Пиряев потребовал от директора одной из фирм передать ему 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда.

"В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта обвиняемым была получена часть взятки в сумме 250 тысяч рублей. Часть денег была перечислена на счет подконтрольного Пиряеву индивидуального предпринимателя", — указывают в СКР.

В ведомстве добавляют, что чиновник был заключен под стражу на период следствия, своей вины не признал, а от дачи показаний отказался.

При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за невыплату заработной платы сотрудникам компании "Магистраль", однако это дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшими.