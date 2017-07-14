17 июля 2017 года состоится официальное открытие современного гипермаркета товаров для дома и ремонта "АКСИОМА" в новосибирском Академгородке.
Магазин будет расположен в удобном и популярном среди жителей Академгородка месте – на улице Кутателадзе, рядом с крупным торговым центром. Это поможет существенно экономить время и приобретать все необходимые товары недалеко от дома.
Площадь новосибирского магазина составит более пяти тысяч квадратных метров и будет включать уличный строительный двор. Количество товарных наименований – более 40 тысяч позиций.
В "Аксиоме можно будет приобрести любые необходимые товары для стройки и ремонта – от кисточки до тротуарной плитки, а также различные предметы декора, текстиль, посуду, корма для животных, бытовую химию, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.
Более того, с "АКСИОМОЙ" делать ремонт станет выгоднее: магазин возвращает до 10% от стоимости покупки на бонусную карту. Главный принцип действующей программы лояльности гласит: "Чем больше комнат своего дома Вы обновляете, тем дешевле Вам это обходится!". К примеру, в Барнауле покупателям начислено уже более 3 000 000 рублей.
"Мы приглашаем всех жителей Академгородка и близлежащих районов – микрорайона Шлюз, поселка ОбьГЭС, Советского района в целом и жителей Бердска в "АКСИОМУ". Уверены, что наш магазин станет настоящим другом и помощником в вопросах ремонта и обустройства Вашего дома!", — комментирует предстоящее открытие Елена Коротеева, директор по маркетингу Группы компаний "ПРАКТИКА" ("Формула М2" и "Аксиома").
В программе официального открытия, которое состоится 17 июля 2017 года, пройдут конкурсы и мастер-классы от поставщиков, интерактивная программа внутри гипермаркета и множество приятных сюрпризов для покупателей "АКСИОМЫ". Более того, каждому оформившему бонусную карту в этот день, будут начислены 300 приветственных баллов.
ТЦ "АКСИОМА", г.Новосибирск, Академгородок, ул.Кутателадзе,4.
http://axiomahome.ru
Комментарии
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.
Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.