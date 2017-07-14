17 июля 2017 года состоится официальное открытие современного гипермаркета товаров для дома и ремонта "АКСИОМА" в новосибирском Академгородке.

Магазин будет расположен в удобном и популярном среди жителей Академгородка месте – на улице Кутателадзе, рядом с крупным торговым центром. Это поможет существенно экономить время и приобретать все необходимые товары недалеко от дома.

Площадь новосибирского магазина составит более пяти тысяч квадратных метров и будет включать уличный строительный двор. Количество товарных наименований – более 40 тысяч позиций.

В "Аксиоме можно будет приобрести любые необходимые товары для стройки и ремонта – от кисточки до тротуарной плитки, а также различные предметы декора, текстиль, посуду, корма для животных, бытовую химию, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.

Более того, с "АКСИОМОЙ" делать ремонт станет выгоднее: магазин возвращает до 10% от стоимости покупки на бонусную карту. Главный принцип действующей программы лояльности гласит: "Чем больше комнат своего дома Вы обновляете, тем дешевле Вам это обходится!". К примеру, в Барнауле покупателям начислено уже более 3 000 000 рублей.

"Мы приглашаем всех жителей Академгородка и близлежащих районов – микрорайона Шлюз, поселка ОбьГЭС, Советского района в целом и жителей Бердска в "АКСИОМУ". Уверены, что наш магазин станет настоящим другом и помощником в вопросах ремонта и обустройства Вашего дома!", — комментирует предстоящее открытие Елена Коротеева, директор по маркетингу Группы компаний "ПРАКТИКА" ("Формула М2" и "Аксиома").

В программе официального открытия, которое состоится 17 июля 2017 года, пройдут конкурсы и мастер-классы от поставщиков, интерактивная программа внутри гипермаркета и множество приятных сюрпризов для покупателей "АКСИОМЫ". Более того, каждому оформившему бонусную карту в этот день, будут начислены 300 приветственных баллов.

ТЦ "АКСИОМА", г.Новосибирск, Академгородок, ул.Кутателадзе,4.

http://axiomahome.ru